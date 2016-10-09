Россия впервые пропустила четыре гола дома

Поражение от Коста-Рики со счетом 3:4 стало восьмым матчем, когда в воротах сборной России побывало минимум четыре гола. Причем, впервые за всю историю национальной команды это произошло на российской арене. Все матчи, где сборная России так много пропускала, заканчивались поражением. Слабым утешением может служить лишь то, что соперник во всех этих матчах свои ворота на замке оставить тоже не смог. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

Матчи, где сборная России пропускала минимум четыре гола