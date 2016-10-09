18:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия впервые пропустила четыре гола дома

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Поражение от Коста-Рики со счетом 3:4 стало восьмым матчем, когда в воротах сборной России побывало минимум четыре гола. Причем, впервые за всю историю национальной команды это произошло на российской арене. Все матчи, где сборная России так много пропускала, заканчивались поражением. Слабым утешением может служить лишь то, что соперник во всех этих матчах свои ворота на замке оставить тоже не смог. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

Матчи, где сборная России пропускала минимум четыре гола

Дата

Турнир

Соперник

Счет

06.10.1993

ТМ

Саудовская Аравия (г)

2:4

18.11.1998

ТМ

Бразилия (г)

1:5

23.02.2000

ТМ

Израиль (г)

1:4

13.10.2004

ОЧМ

Португалия (г)

1:7

07.02.2007

ТМ

Голландия (г)

1:4

10.06.2008

ЧЕ

Испания (н)

1:4

29.03.2016

ТМ

Франция (г)

2:4

09.10.2016

ТМ

Коста-Рика (д)

3:4

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КОММЕНТАРИИ (5)
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marksan

Привет Черчесову! Устроил кино! Мы рады! Это же будет и в 2018.

19:16

Доктор-Ч

Черчесов откровенно разочаровал

19:14

PELMEN GUBASTIY

Что значит ВПЕРВЫЕ ?????????? Не за горами кубок конфедератов, а потом и Ч.М.о -- 18, на КОТОРЫХ сбродной нашей--раши отгрузят поболее "пятнистых арбузов"...

18:57

Джон....Сильвер

Футбольной сборной России не вновь ставить антирекорды! То ли еще будет!

18:53

Alex Surovov

Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грош ему цена в базарный день.

18:53

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