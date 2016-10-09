Россия впервые пропустила четыре гола дома

Поражение от Коста-Рики со счетом 3:4 стало восьмым матчем, когда в воротах сборной России побывало минимум четыре гола. Причем, впервые за всю историю национальной команды это произошло на российской арене. Все матчи, где сборная России так много пропускала, заканчивались поражением. Слабым утешением может служить лишь то, что соперник во всех этих матчах свои ворота на замке оставить тоже не смог. (Алексей МОРОЗ)
Трансляция матча Россия - Коста-Рика
Матчи, где сборная России пропускала минимум четыре гола
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
06.10.1993
|
ТМ
|
Саудовская Аравия (г)
|
2:4
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Бразилия (г)
|
1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Израиль (г)
|
1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Португалия (г)
|
1:7
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Голландия (г)
|
1:4
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Испания (н)
|
1:4
|
29.03.2016
|
ТМ
|
Франция (г)
|
2:4
|
09.10.2016
|
ТМ
|
Коста-Рика (д)
|
3:4
marksan
Привет Черчесову! Устроил кино! Мы рады! Это же будет и в 2018.
19:16
Доктор-Ч
Черчесов откровенно разочаровал
19:14
PELMEN GUBASTIY
Что значит ВПЕРВЫЕ ?????????? Не за горами кубок конфедератов, а потом и Ч.М.о -- 18, на КОТОРЫХ сбродной нашей--раши отгрузят поболее "пятнистых арбузов"...
18:57
Джон....Сильвер
Футбольной сборной России не вновь ставить антирекорды! То ли еще будет!
18:53
Alex Surovov
Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грош ему цена в базарный день.
18:53