21:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия впервые проиграла африканской сборной

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Поражение России от Кот-д'Ивуара стало первым, которое национальная команда потерпела от сборной из Африки. В семи встречах до этого россияне четыре раза оказывались сильнее, еще три раза фиксировалась ничья. (Алексей МОРОЗ)

Матчи сборной России с африканскими командами

Дата

Соперник

Город

Турнир

Счет

Авторы голов

28.06.1994

Камерун

Пало Альто

ЧМ

6:1

Саленко – 5, Радченко

05.06.2002

Тунис

Кобе

ЧМ

2:0

Титов, Карпин

07.06.2011

Камерун

Вальс-Зиценхайм

ТМ

0:0

-

15.08.2012

Кот-д'Ивуар

Москва

ТМ

1:1

Дзагоев

06.06.2014

Марокко

Москва

ТМ

2:0

В.Березуцкий, Жирков

26.06.2014

Алжир

Куяба

ЧМ

1:1

Кокорин

06.09.2016

Гана

Москва

ТМ

1:0

Смолов

24.03.2017

Кот-д'Ивуар

Краснодар

ТМ

0:2

Смолов

+4=3-1, мячи 13-5

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Edgar

"Поздравляю!", Это, далеко, не последнее "достижение нынешней сборной..., хватит унижать болельщиков лозунгами "духа победителей"..., получайте свои миллионы..., но только не позорьте все что было славное до вас..., вы и мизинца не стоите тех людей, что ковали имидж сборной Советского Союза..., я, только не могу понять, почему у нас в стране за плохую работу любой уважающий себя работодатель наказывает плохого или некачественного исполнителя, а здесь это в порядке вещей, максимум тренера снимут..., но деньги все равно заплатят!?

21:38

Slim Taller

Сегодня один клоун рассказывал,что Россия, даже с балластом в виде Бухарова,забьёт три гола Кот Дивуару.Те игроки сборной,которые ушли,были посильнее нынешних.Разве можно сравнить богатыря Васю Березуцкого и с ввалившимися щеками Илью Кутепова?! Разве продавил-бы африканский танк Васю?! Да ни за что!

21:28

spetrov

Какие наши годы. :)

21:27

Акцентик

Все бывает когда-то в первый раз ...

21:22

Нижний

ПОРА ПЕРЕСТАТЬ МЕТАТЬСЯ С СОСТАВОМ. НАДО УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И НАИГРЫВАТЬ КОМАНДУ - НАДО ,ЧТОБЫ ВСЕУЖЕ ЗНАЛИ КТО КОСТЯК СБОРНОЙ. А так винегрет, который порождает убогую игру.

21:21

jordan.jr

Ахахахаааааха аахаааахаахаа

21:19

kostya_kuby

последнюю строчку поправьте, Смолова вообще не было на поле

21:18

Айл би бэк

Это писец.

21:14

Джон....Сильвер

Ничего, следующий этап - проигрыш островной сборной из Тихого океана, к примеру Вануату или республики Кирибати. Ждем эти сборные на самом дорогом в мире долгострое в Питере!

21:11

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