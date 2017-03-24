Россия впервые проиграла африканской сборной

Поражение России от Кот-д'Ивуара стало первым, которое национальная команда потерпела от сборной из Африки. В семи встречах до этого россияне четыре раза оказывались сильнее, еще три раза фиксировалась ничья. (Алексей МОРОЗ)

Матчи сборной России с африканскими командами

Дата Соперник Город Турнир Счет Авторы голов 28.06.1994 Камерун Пало Альто ЧМ 6:1 Саленко – 5, Радченко 05.06.2002 Тунис Кобе ЧМ 2:0 Титов, Карпин 07.06.2011 Камерун Вальс-Зиценхайм ТМ 0:0 - 15.08.2012 Кот-д'Ивуар Москва ТМ 1:1 Дзагоев 06.06.2014 Марокко Москва ТМ 2:0 В.Березуцкий, Жирков 26.06.2014 Алжир Куяба ЧМ 1:1 Кокорин 06.09.2016 Гана Москва ТМ 1:0 Смолов 24.03.2017 Кот-д'Ивуар Краснодар ТМ 0:2 Смолов

+4=3-1, мячи 13-5