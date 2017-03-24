Россия впервые проиграла африканской сборной

Поражение России от Кот-д'Ивуара стало первым, которое национальная команда потерпела от сборной из Африки. В семи встречах до этого россияне четыре раза оказывались сильнее, еще три раза фиксировалась ничья. (Алексей МОРОЗ)
Матчи сборной России с африканскими командами
|
Дата
|
Соперник
|
Город
|
Турнир
|
Счет
|
Авторы голов
|
28.06.1994
|
Камерун
|
Пало Альто
|
ЧМ
|
6:1
|
Саленко – 5, Радченко
|
05.06.2002
|
Тунис
|
Кобе
|
ЧМ
|
2:0
|
Титов, Карпин
|
07.06.2011
|
Камерун
|
Вальс-Зиценхайм
|
ТМ
|
0:0
|
-
|
15.08.2012
|
Кот-д'Ивуар
|
Москва
|
ТМ
|
1:1
|
Дзагоев
|
06.06.2014
|
Марокко
|
Москва
|
ТМ
|
2:0
|
В.Березуцкий, Жирков
|
26.06.2014
|
Алжир
|
Куяба
|
ЧМ
|
1:1
|
Кокорин
|
06.09.2016
|
Гана
|
Москва
|
ТМ
|
1:0
|
Смолов
|
24.03.2017
|
Кот-д'Ивуар
|
Краснодар
|
ТМ
|
0:2
|
Смолов
+4=3-1, мячи 13-5
Edgar
"Поздравляю!", Это, далеко, не последнее "достижение нынешней сборной..., хватит унижать болельщиков лозунгами "духа победителей"..., получайте свои миллионы..., но только не позорьте все что было славное до вас..., вы и мизинца не стоите тех людей, что ковали имидж сборной Советского Союза..., я, только не могу понять, почему у нас в стране за плохую работу любой уважающий себя работодатель наказывает плохого или некачественного исполнителя, а здесь это в порядке вещей, максимум тренера снимут..., но деньги все равно заплатят!?
21:38
Slim Taller
Сегодня один клоун рассказывал,что Россия, даже с балластом в виде Бухарова,забьёт три гола Кот Дивуару.Те игроки сборной,которые ушли,были посильнее нынешних.Разве можно сравнить богатыря Васю Березуцкого и с ввалившимися щеками Илью Кутепова?! Разве продавил-бы африканский танк Васю?! Да ни за что!
21:28
spetrov
Какие наши годы. :)
21:27
Акцентик
Все бывает когда-то в первый раз ...
21:22
Нижний
ПОРА ПЕРЕСТАТЬ МЕТАТЬСЯ С СОСТАВОМ. НАДО УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И НАИГРЫВАТЬ КОМАНДУ - НАДО ,ЧТОБЫ ВСЕУЖЕ ЗНАЛИ КТО КОСТЯК СБОРНОЙ. А так винегрет, который порождает убогую игру.
21:21
jordan.jr
Ахахахаааааха аахаааахаахаа
21:19
kostya_kuby
последнюю строчку поправьте, Смолова вообще не было на поле
21:18
Айл би бэк
Это писец.
21:14
Джон....Сильвер
Ничего, следующий этап - проигрыш островной сборной из Тихого океана, к примеру Вануату или республики Кирибати. Ждем эти сборные на самом дорогом в мире долгострое в Питере!
21:11