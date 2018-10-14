22:46 14 октября | Футбол — Сборная России

Россия впервые победила в Сочи

Обсудить
1

Сборная России провела третий матч на сочинском стадионе "Фишт" и впервые добилась победы. Ранее команда Станислава Черчесова сыграла на этой арене вничью с бельгийцами и уступила по пенальти хорватам в четвертьфинале чемпионата мира. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России на стадионе "Фишт"

Дата

Турнир

Соперник

Счет

28.03.2017

Товарищеский матч

Бельгия

3:3

07.07.2018

Чемпионат мира

Хорватия

2:2 (пен. – 3:4)

14.10.2018

Лига наций

Турция

2:0

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Россия в октябре-2018 против Швеции и Турции
Материалы других СМИ
Загрузка...