Россия впервые победила в Сочи

Сборная России провела третий матч на сочинском стадионе "Фишт" и впервые добилась победы. Ранее команда Станислава Черчесова сыграла на этой арене вничью с бельгийцами и уступила по пенальти хорватам в четвертьфинале чемпионата мира. (Кирилл Бурдаков)
Матчи сборной России на стадионе "Фишт"
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
28.03.2017
|
Товарищеский матч
|
Бельгия
|
3:3
|
07.07.2018
|
Чемпионат мира
|
Хорватия
|
2:2 (пен. – 3:4)
|
14.10.2018
|
Лига наций
|
Турция
|
2:0
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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