Россия впервые победила в Сочи

Сборная России провела третий матч на сочинском стадионе "Фишт" и впервые добилась победы. Ранее команда Станислава Черчесова сыграла на этой арене вничью с бельгийцами и уступила по пенальти хорватам в четвертьфинале чемпионата мира. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России на стадионе "Фишт"