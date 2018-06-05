Россия – Турция: видеотрансляция в 19.00

Во вторник, 5 июня, национальная сборная России проведет второй контрольный матч перед чемпионатом мира. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, которую возглавляет Мирча Луческу. Игра состоится на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и начнется в 19.00 по местному времени. У россиян по всем прогнозам должен быть оптимальный состав, тяжелых травм в команде нет. Это заключительная игра российской команды, в первой она уступила Австрии 0:1.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Турция. (ВИДЕО)

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