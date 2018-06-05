Россия – Турция: трансляция, видео

Во вторник Россия проведет второй и последний матч в рамках подготовки к домашнему ЧМ – подопечные Станислава Черчесова дома примут Турцию. Игра состоится на московском стадионе "ВЭБ Арена" и стартует в 19.00. Это вторая игра россиян перед чемпионатом мира, первую – Австрии – они проиграли в Инсбруке (0:1).

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Турция. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Россия – Турция.