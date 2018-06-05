Россия – Турция: прямая трансляция в 19.00

Сегодня, 5 июня, национальная команда России сыграет второй контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира, который примет в этом году наша страна. Сегодня на "ВЭБ Арене" команда Станислава Черчесова встретится с Турцией. Игра в Москве начнется в 19.00 по местному времени. У россиян по всем прогнозам должен быть оптимальный состав, тяжелых травм в команде нет.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Турция. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Россия – Турция.