Россия - Турция: команда Черчесова сыграла вничью перед стартом ЧМ-2018

Сегодня. Москва. Россия - Турция: ничья команды Черчесова в последнем матче перед чемпионатом мира-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России сыграла вничью с командой Турции со счетом 1:1 в заключительном товарищеском матче в преддверии чемпионата мира-2018.

В составе команды Станислава Черчесова единственный мяч забил Александр Самедов с передачи Алана Дзагоева. У соперника отличился Юнус Малли.

Отметим, что турецкая команда до этой встречи не забивала российской сборной на протяжении восьми игр подряд. В последний раз команда с берегов Босфора побеждала еще сборную СССР в 1975 году со счетом 1:0.

Товарищеский матч

Россия – Турция – 1:1 (1:0)

Трансляция матча Россия - Турция







