Россия - Турция: команда Черчесова сыграла вничью перед стартом ЧМ-2018

Сборная России сыграла вничью с командой Турции со счетом 1:1 в заключительном товарищеском матче в преддверии чемпионата мира-2018.
В составе команды Станислава Черчесова единственный мяч забил Александр Самедов с передачи Алана Дзагоева. У соперника отличился Юнус Малли.
Отметим, что турецкая команда до этой встречи не забивала российской сборной на протяжении восьми игр подряд. В последний раз команда с берегов Босфора побеждала еще сборную СССР в 1975 году со счетом 1:0.
Товарищеский матч
Трансляция матча Россия - Турция
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Турции (Футбол)
- Юнус Малли