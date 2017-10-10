Россия сыграла вничью с Ираном

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в контрольном матче, проходившем в Казани. На гол форварда "Рубина" Сердара Азмуна хозяева ответили мячом Дмитрия Полоза. Отметим, что с капитанской повязкой россиян на поле вывел Федор Смолов.
В старте у иранцев также появился полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи. Напомним, что Иран стал первой азиатской командой, обеспечившей себе выход в финальную часть чемпионата мира-2018.
Товарищеский матч
РОССИЯ – Иран – 1:1 (0:0)
Голы: Азмун, 57 (0:1). Полоз, 74 (1:1).
Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Мариу Фернандес (Самедов, 67), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Кокорин, Миранчук (Полоз, 56), Рауш, Смолов (Заболотный, 83).
Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 84), Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи, Амири, Эбраими (Абдуллазаде, 90+3), Эззатоллахи (Чешми, 80), Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Резаеи, 64), Азмун (Годдос, 64).
Судьи: МАЖИЧ. Джурджевич, Ристич (все - Сербия).
10 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".
Трансляция матча Россия - Иран
GIF-Г⚽⚽Л! ИРАН– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI 0:1 57' Сердар Азмун (@fcrk 😏) pic.twitter.com/JTDafCF4rC
GIF-Г⚽️⚽️⚽️Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI 1:1 74' Дмитрий Полоз (@zenit_spb) pic.twitter.com/u3XmnYTYLt
- Рубин
- Амкар
- Сборная России (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Федор Смолов
- Дмитрий Полоз
- Сердар Азмун
- Саид Эззатоллахи
devoted
А я не согласен, что игра соответствует посредственному уровню игроков. На мой взгляд, сборная играет ниже своего уровня. Никто не говорит, что это просто - организовать за короткий промежуток времени игроков из разных клубов, но у нас, особенно в атаке, кто в лес, кто по дрова. Взаимодействий минимум. Игры вперед из центральной зоны минимум. О чем речь может идти?
21:32
Subulcus
Millwall82 Верю в эту сборную, ведь только у нас все играют не за деньги, ведь только у нас выходят с майками "лучший президент", ведь только у нас нет догов и не сидят на областных/краевых бюджетах, ведь только о наших футболистах мечтают все эти Барсы и Реалы. === Хохол детектед.... ТЫ успокойся и скушай сало
21:32
SpaMan
serzheo Если Черчесов не засунет свое Эго в... портмоне и не позовет Денисова в опорную зону, если не перевернет всех ЦЗ РФПЛ заместо Спартаковских (ибо они не умеют играть по статистике) мы получим на ЧМ-ме - тележку и вагон... 21:16 --- За Денисова согласен. Без разрушителя в центре тяжко
21:32
eDmajor
П_о_в_а_р///Конечно, 100% согласен. Вон говорят он хорошо смотрелся... В футболке сборной.
21:32
trv71
В чём прогресс то? Что вместо двух один пропустили?
21:31
П_о_в_а_р
Ну так то Лунёв лучше Акинфеева сыграл... это видно.
21:30
Boooom
Фух, спаслись, я конечно думал против сборной Ирана шансов нет. Команда явно прогрессирует.
21:29
самарец
Ростов сыграл вничью с Ростовом
21:29
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Посредственная игра, которая полностью соответствует посредственному уровню игроков. Не хуже и не лучше и так сяк. Я не удивлен и тем более не расстроен. Глупо ждать от Пупкина шедевров условного Микеланджело.
21:29
eDmajor
Прогресс 2017 - премия сборной России. Уже не отнять. Как раз-таки кто ищет позитив, тот его найдёт. Цель такая. Вот и Мутко с Черчесовым находят его постоянно. Пока что. До первого провала. Потом Мутко будет позитивно прогрессировать в одиночестве.
21:27
Вопреки
Позорники... даже стыдно думать о том, что нас ожидает через полгода на домашнем ЧМ. Голы забивают птенцы Бердыева (Полоз и Азмун), а распиаренные девочки- подружки, ничего создать, при плотной опеке, НЕ МОГУТ. Молодец Сердар... Умыл отмороженных глоров, поливающих грязью парня... Еще раз подтвердив простую истину - в "Рубине" просто нет игрока, способного снабжать Азмуна нормальными передачами на ход, в разрез. в голову. Стоило ему уйти и атака Ирана пропала напрочь - все три его удара в створ имели реальную угрозу для ворот России (да еще пеналь должны были ставить, на сбившем его Луневе), а потом НИЧЕГО. О нашей сборной говорить стыдно... и бессмысленно. И нужно Черчесову и Мутко поблагодарить Бердыева за то, что попросил тренера иранцев дать возможность отдохнуть Азмуну. Ну а симулянта САМЕДОВА нашим арбитрам пора отучивать от спектаклей с падениями и воплями - сколько можно вестись на мерзкие выходки спартаковского циркача, даря очки лукойловским кабинетным мастерам.
21:27
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Если прово_катор проживает за пределами России, то оно и понятно, что мы его пой_мать не можем. Может, это Рауш? Живет в Гер_мании. А это за пределами России точно.
21:25
spetrov
Slim Taller, боюсь, там удалением могло пахнуть. Да и неочевидный гол в наши ворота был.
21:24
Thomas_Boy_
Так-то борцы с троллями еще скучнее работающей сборной России, которой давно пора бы уже начать играть, а не работать. Что характерно, сборная меняется в лучшую сторону. Но у Ирана выиграть почему-то не может.
21:23
Бу-га-га!
Thomas_Boy______ Не. Прово_катор, которого мы не знаем в л_ицо,но знаем, что он проживает за пределами РОССИИ,он один, но с кучкой приспешников-клоно_в.
21:21
Edmundo.Baldivieso
Только я вижу в игре сборной прогресс? Не проиграли Ирану!
21:21
Rastan
Тролли, на то и тролли,в зависимости, от заложенной в них "программы",способные только на тупой, крайне примитивный, однообразный, слишком предсказуемый троллинг... А сборная команда России по футболу работает и меняется в лучшую сторону.
21:21
МачоМэн
кутепов хуже васина. Фернандес хуже самедова. Рауш понравился. Ерохин днище. вся полузащита отстой до напов мяч не доходит. Игроков уровня Измайлова и Аршавина у нас нет. Не выйдем мы из группы на чм 2018
21:21
muzsolini
Что за вопли, истерички! Нормально играют, прогресс есть, нытики.
21:20
Садык
Позитив=Рауш.
21:20
crazysun78
-
21:20
Thomas_Boy_
Фразу Сержа "спартаковцы не умеют играть по статистике" я нанесу золотыми буквами на платиновую табличку и повешу над кроватью.
21:19
ess78
Рауш светлое пятно на фоне унылой игры.
21:18
crazysun78
Millwall82 ну зато видимо твои предки любили друг на друга настучать, и иконка Павки Морозова как святой лик висел. /////// убогие мировозрения... а мои предки сделали все, чтобы и ваше убожество на свет появилось...
21:18
frontbass
Я конечно не знаю, как будет выглядеть сборная в июне 2018го, но уверен, что не сильно лучше. Я ничего не имею против Черчесова, но факт остается фактом - игры нет. Вот на сегодня, на 10 октября, через полгода правления тренера - игры нет.Мы отыгрываемся от Ирана 1-1. Предпосылок, что она будет- тоже нет. Как так получилось - что всех убедили в одном, футбола у нас нет, иностранные тренера не нужны, иностранные тренера по физподготовке не нужны.Программы подготовки не нужны. Вообще никто нах не нужен - мы сами с большим болтом. В команде игроки - которых с таким качеством игры в году так 2008-12 близко бы к сборной не допустили. Очнитесь чуваки - мы в очень глубокой заднице, ну нельзя так - нельзя..
21:17
serzheo
Если Черчесов не засунет свое Эго в... портмоне и не позовет Денисова в опорную зону, если не перевернет всех ЦЗ РФПЛ заместо Спартаковских (ибо они не умеют играть по статистике) мы получим на ЧМ-ме - тележку и вагон...
21:16
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _____ Прово_катор! __________ Прово_каторЫ. Которые теперь троллят ЕДИ_НОЙ КОМАНДОЙ. А мы до сих пор не можем назвать их имена. Да и в лицо их не знаем.
21:16
Новоуепинни
Растан, кстати, блестящий анализ игры провел. Жалко, в штате СЭ нет таких экспертов экстра-класса
21:16
Neuturungal
Все-таки такого пустоголового тренера у России еще не было. Прямо идеальный тренер для Мутко. Тот любит идиотов, на фоне таких как Черчесов он просто Соломон Фроммайхарт. Блин, слов нет, одни буквы. Ну зачем нам этот домашний ЧМ. Только позориться.
21:15
Фуля
Хороший результат для 64-й командой в мире с 25-й. Это всё равно, что Ямайка или Панама с Голландией или Швецией в ничью сыграет.
21:14