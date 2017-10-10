Россия сыграла вничью с Ираном

Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) в контрольном матче, проходившем в Казани. На гол форварда "Рубина" Сердара Азмуна хозяева ответили мячом Дмитрия Полоза. Отметим, что с капитанской повязкой россиян на поле вывел Федор Смолов.

В старте у иранцев также появился полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи. Напомним, что Иран стал первой азиатской командой, обеспечившей себе выход в финальную часть чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Иран – 1:1 (0:0)

Голы: Азмун, 57 (0:1). Полоз, 74 (1:1).

Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Мариу Фернандес (Самедов, 67), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Кокорин, Миранчук (Полоз, 56), Рауш, Смолов (Заболотный, 83).

Иран: Бейранванд, Гафури (Резаян, 84), Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи, Амири, Эбраими (Абдуллазаде, 90+3), Эззатоллахи (Чешми, 80), Тареми (Имани, 75), Джаханбахш (Резаеи, 64), Азмун (Годдос, 64).

Судьи: МАЖИЧ. Джурджевич, Ристич (все - Сербия).

10 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча Россия - Иран