14:04 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия сыграет с Венгрией и Чили в июне

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РФС на своем официальном сайте назвал еще двух соперников сборной России по контрольным матчам в преддверии Кубка конфедераций.

5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" со сборной Венгрии. 9 июня, как и предполагал "СЭ", Россия в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее.

Напомним, что два ближайших контрольных матча сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот-д'Ивуара и Бельгии.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85994.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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andrew-p

Пусть играют, там группы разные с Чили у нас. в турнире не получится встретится с ними, всё равно из группы не выйдут наши

14:35

СереХа

Чили же и так приезжает летом на Конфедерации. Смысл?

14:20

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