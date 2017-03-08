Россия сыграет с Венгрией и Чили в июне

РФС на своем официальном сайте назвал еще двух соперников сборной России по контрольным матчам в преддверии Кубка конфедераций.
5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" со сборной Венгрии. 9 июня, как и предполагал "СЭ", Россия в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее.
Напомним, что два ближайших контрольных матча сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот-д'Ивуара и Бельгии.
andrew-p
Пусть играют, там группы разные с Чили у нас. в турнире не получится встретится с ними, всё равно из группы не выйдут наши
14:35
СереХа
Чили же и так приезжает летом на Конфедерации. Смысл?
14:20