Россия сыграет с Шотландией в группе чемпионата Европы-2020

Сегодня состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России попала во вторую корзину.

Команда Станислава Черчесова попала в группу I, где сыграет со сборными Бельгии и Шотландии.

В финальный турнир выйдут 20 команд, успешно сыгравших отборочные встречи: по две из каждой группы – победительница и занявшая второе место. Кроме того, еще четыре путевки УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.

Отбор на Евро-2020. "Группа жизни" и "группа смерти" для сборной России

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Онлайн