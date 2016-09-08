Россия сыграет с Румынией в Сочи или Казани?

Завтра в РФС будет обсуждаться, где состоится товарищеский матч Россия – Румыния, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В том случае, если к дате проведения встречи будет готов стадион "Фишт", встреча пройдет в Сочи. В противном случае матч состоится в Казани.
Напомним, ближайший матч сборной России состоится 9 октября в Краснодаре. Команда Станислава Черчесова на новом стадионе "Краснодара" примет сборную Коста-Рики.
Andersen2
У грандов в это время свои отборы на ЧМ. С ними можно сыграть, когда предусмотрены окна для товарищеских матчей.
21:54
aravir
А с нормальными сборными будут играть? А то спарринги пока с такими же колхозниками, как и наши. Хотелось увидеть "будущих чемпионов мира" в игре с каким-то грандом мирового футбола.
20:32