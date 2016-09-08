Россия сыграет с Румынией в Сочи или Казани?

Завтра в РФС будет обсуждаться, где состоится товарищеский матч Россия – Румыния, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В том случае, если к дате проведения встречи будет готов стадион "Фишт", встреча пройдет в Сочи. В противном случае матч состоится в Казани.

Напомним, ближайший матч сборной России состоится 9 октября в Краснодаре. Команда Станислава Черчесова на новом стадионе "Краснодара" примет сборную Коста-Рики.