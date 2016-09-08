18:57 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия сыграет с Румынией в Сочи или Казани?

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Завтра в РФС будет обсуждаться, где состоится товарищеский матч РоссияРумыния, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В том случае, если к дате проведения встречи будет готов стадион "Фишт", встреча пройдет в Сочи. В противном случае матч состоится в Казани.

Напомним, ближайший матч сборной России состоится 9 октября в Краснодаре. Команда Станислава Черчесова на новом стадионе "Краснодара" примет сборную Коста-Рики.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andersen2

У грандов в это время свои отборы на ЧМ. С ними можно сыграть, когда предусмотрены окна для товарищеских матчей.

21:54

aravir

А с нормальными сборными будут играть? А то спарринги пока с такими же колхозниками, как и наши. Хотелось увидеть "будущих чемпионов мира" в игре с каким-то грандом мирового футбола.

20:32

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