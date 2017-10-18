Россия сыграет с Аргентиной в Лужниках, с Испанией - на арене "Санкт-Петербург"

Как стало известно "СЭ", сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - "Лужники".
С Испанией подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на арене "Санкт-Петербург".
Напомним, что сборная России 23 марта 2018 года встретится на своем поле с Бразилией. Место проведения этой встречи РФС объявит позже.
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
MrRONcn
да нормально всё.
14:27
Нефилим
Tribunal Z - может это с погодными условиями связано?
14:17
Tribunal Z
Всё сделали наоборот. Вот не думают нисколько о своих игроках и зрителях. Думаю в Питере было бы интереснее играть игрокам Зенита, как в сборной России, так и в сборной Аргентины. И зрителям в Питере тоже было бы интереснее. Вот кто так решил что эта встреча в Москве? Пусть фамилию озвучат недалёких людей таких! Разве сложно было Испанцев отправить в Москву?
14:11