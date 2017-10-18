Россия сыграет с Аргентиной в Лужниках, с Испанией - на арене "Санкт-Петербург"

Как стало известно "СЭ", сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - "Лужники".

С Испанией подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на арене "Санкт-Петербург".

Напомним, что сборная России 23 марта 2018 года встретится на своем поле с Бразилией. Место проведения этой встречи РФС объявит позже.

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией