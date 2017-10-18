13:42 | Футбол — Сборная России

Россия сыграет с Аргентиной в Лужниках, с Испанией - на арене "Санкт-Петербург"

3

 
НЕЙМАР и сборная Бразилии в марте сыграют в России.Неймар. Остальные не важны

Как стало известно "СЭ", сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - "Лужники".

С Испанией подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на арене "Санкт-Петербург".

Напомним, что сборная России 23 марта 2018 года встретится на своем поле с Бразилией. Место проведения этой встречи РФС объявит позже.

 

 

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией

3
Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

MrRONcn

да нормально всё.

14:27

Нефилим

Tribunal Z - может это с погодными условиями связано?

14:17

Tribunal Z

Всё сделали наоборот. Вот не думают нисколько о своих игроках и зрителях. Думаю в Питере было бы интереснее играть игрокам Зенита, как в сборной России, так и в сборной Аргентины. И зрителям в Питере тоже было бы интереснее. Вот кто так решил что эта встреча в Москве? Пусть фамилию озвучат недалёких людей таких! Разве сложно было Испанцев отправить в Москву?

14:11