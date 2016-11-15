В преддверии контрольного матча между сборными России и Румынии в Грозном "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов команд.

Россия - Румыния: стоимость состава России. Фото "СЭ"

Первые "одиннадцать" россиян оцениваются специализированным порталом transfermarkt.de в 52 миллиона евро, тогда как румынской сборной – 23,25 миллиона.

Россия - Румыния: стоимость состава Румынии. Фото "СЭ"

Наибольшая трансферная цена, по данным transfermarkt.de, у вратарей – Игоря Акинфеева (14 миллионов) с одной стороны и Костела Пантилимона (4,5 миллиона) – с другой.

Матч Россия - Румыния начнется в 19.00 по Москве. "СЭ" проведет трансляцию игры.