В преддверии контрольного матча между сборными России и Румынии в Грозном "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов команд.
Россия - Румыния: стоимость состава России. Фото "СЭ"
Первые "одиннадцать" россиян оцениваются специализированным порталом transfermarkt.de в 52 миллиона евро, тогда как румынской сборной – 23,25 миллиона.
Россия - Румыния: стоимость состава Румынии. Фото "СЭ"
Наибольшая трансферная цена, по данным transfermarkt.de, у вратарей – Игоря Акинфеева (14 миллионов) с одной стороны и Костела Пантилимона (4,5 миллиона) – с другой.
Матч Россия - Румыния начнется в 19.00 по Москве. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Фрэнки четыре пальца
Походу дела сегодня от Попы нашим будет попа!!!!
17:12
футбол_2018
Акинфеев 14 млн???вот это бредятина!!
16:58
lordblack
Кому вообще не наплевать на эту сборную и предстоящий матч?! Скорее бы воскресенье... Очередной футбольный уик-энд.
16:48
ELO16
Статья ни о чем ... когда коту нечем заняться, он строчит ...
16:42
passerby
И никому это не интересно...
16:37
Dymanomashina
2 миллиона за ПОПУ? Дженифер Лопес тихо курит в сторонке....
16:36