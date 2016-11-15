16:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия - Румыния:
самые дорогие - вратари

Россия - Румыния: чей состав дороже. Фото "СЭ" Россия - Румыния: стоимость состава России. Фото "СЭ" Россия - Румыния: стоимость состава Румынии. Фото "СЭ"
Россия - Румыния: чей состав дороже. Фото "СЭ"
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В преддверии контрольного матча между сборными России и Румынии в Грозном "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов команд.

Россия - Румыния: стоимость состава России. Фото "СЭ"
Россия - Румыния: стоимость состава России. Фото "СЭ"

Первые "одиннадцать" россиян оцениваются специализированным порталом transfermarkt.de в 52 миллиона евро, тогда как румынской сборной – 23,25 миллиона.

Россия - Румыния: стоимость состава Румынии. Фото "СЭ"
Россия - Румыния: стоимость состава Румынии. Фото "СЭ"

Наибольшая трансферная цена, по данным transfermarkt.de, у вратарей – Игоря Акинфеева (14 миллионов) с одной стороны и Костела Пантилимона (4,5 миллиона) – с другой.

Матч Россия - Румыния начнется в 19.00 по Москве. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Фрэнки четыре пальца

Походу дела сегодня от Попы нашим будет попа!!!!

17:12

футбол_2018

Акинфеев 14 млн???вот это бредятина!!

16:58

lordblack

Кому вообще не наплевать на эту сборную и предстоящий матч?! Скорее бы воскресенье... Очередной футбольный уик-энд.

16:48

ELO16

Статья ни о чем ... когда коту нечем заняться, он строчит ...

16:42

passerby

И никому это не интересно...

16:37

Dymanomashina

2 миллиона за ПОПУ? Дженифер Лопес тихо курит в сторонке....

16:36

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