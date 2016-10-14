Россия проведет в 2017 году 10 товарищеских матчей

Сборная России проведет 10 товарищеских матчей в 2017 году в период с марта по ноябрь. Об этом сообщил министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. Ранее стало известно, что сборная России может сыграть с командой Бразилии в марте или июне 2017 года.

– Сегодня внесли изменения в календарь (ФИФА), – цитирует ТАСС Мутко. – У нас будет в период с 20 по 28 марта две игры, 5 - 13 июня еще два матча, потом Кубок конфедераций, затем с 28 августа по 5 сентября две встречи, 2 - 10 октября две игры, 6 - 14 ноября два матча. То есть в следующем году сборная проведет десять матчей без Кубка конфедераций.