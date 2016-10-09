Россия проиграла Коста-Рике в Краснодаре

Сборная России в контрольном матче уступила Коста-Рике в Краснодаре – 3:4.

Подопечные Станислава Черчесова к перерыву уступали в счете два мяча, во втором тайме сумели его сравнять, но в итоге пропустили с пенальти в добавленное время. Дубль у россиян оформил Артем Дзюба, еще один гол на счету Александра Самедова. Для Черчесова это поражение стало первым у руля сборной (после ничьей с Турцией - 0:0 и победы над Ганой - 1:0 в сентябре).

Капитан хозяев Василий Березуцкий в своем 100-м матче за сборную отметился автоголом, и именно после его фола в ворота России был назначен решающий 11-метровый.

В этой встрече за национальную команду дебютировали вратарь "Ростова" Сослан Джанаев и защитник "Спартака" Илья Кутепов. Отметим, что этот матч был первым, проведенным на новом стадионе "Краснодара".

Товарищеский матч

РОССИЯ – Коста-Рика – 3:4 (1:3)

Голы: Асофейфа, 22 (0:1). Б.Руис, 29 (0:2). Самедов, 31 (1:2). Березуцкий, 45+2 - в свои ворота (1:3). Дзюба, 48 (2:3). Дзюба, 61 (3:3). Кэмпбелл, 90+2 - с пенальти (3:4).

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Самедов (Оздоев, 88), Зобнин, Газинский, Ерохин (Жирков, 82), Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 66), Борхес (Гусман, 78), Венегас, Б.Руис (Кэмпбелл, 70), Уренья (Уоллас, 69).

Предупреждения: Венегас, 45. Кэмпбелл, 77. Смольников, 85.

Судьи: ИРМАТОВ. Расулов, Саидов (все - Узбекистан).

9 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча Россия – Коста-Рика