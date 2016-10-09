17:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия проиграла Коста-Рике в Краснодаре

Сегодня. Краснодар. Россия - Коста-Рика - 3:4. Александр САМЕДОВ забивает первый мяч в ворота гостей. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Краснодар. Россия - Коста-Рика - 3:4. Александр САМЕДОВ забивает первый мяч в ворота гостей. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
222

Сборная России в контрольном матче уступила Коста-Рике в Краснодаре – 3:4.

Подопечные Станислава Черчесова к перерыву уступали в счете два мяча, во втором тайме сумели его сравнять, но в итоге пропустили с пенальти в добавленное время. Дубль у россиян оформил Артем Дзюба, еще один гол на счету Александра Самедова. Для Черчесова это поражение стало первым у руля сборной (после ничьей с Турцией - 0:0 и победы над Ганой - 1:0 в сентябре).

Капитан хозяев Василий Березуцкий в своем 100-м матче за сборную отметился автоголом, и именно после его фола в ворота России был назначен решающий 11-метровый.

В этой встрече за национальную команду дебютировали вратарь "Ростова" Сослан Джанаев и защитник "Спартака" Илья Кутепов. Отметим, что этот матч был первым, проведенным на новом стадионе "Краснодара".

Товарищеский матч

РОССИЯ – Коста-Рика – 3:4 (1:3)

Голы: Асофейфа, 22 (0:1). Б.Руис, 29 (0:2). Самедов, 31 (1:2). Березуцкий, 45+2 - в свои ворота (1:3). Дзюба, 48 (2:3). Дзюба, 61 (3:3). Кэмпбелл, 90+2 - с пенальти (3:4).

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Самедов (Оздоев, 88), Зобнин, Газинский, Ерохин (Жирков, 82), Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 66), Борхес (Гусман, 78), Венегас, Б.Руис (Кэмпбелл, 70), Уренья (Уоллас, 69).

Предупреждения: Венегас, 45. Кэмпбелл, 77. Смольников, 85.

Судьи: ИРМАТОВ. Расулов, Саидов (все - Узбекистан).

9 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча Россия – Коста-Рика

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Коста-Рикой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (222)
Войти, чтобы оставить комментарий

andrej77

Что опять Березуцкий напортачил, ну это не диво .

19:16

spetrov

Иосиф75, и не в наши тоже с центральной. Василий знает толк в подставах!

19:15

spetrov

Препод, уверен. :)

19:14

Препод

spetrov Возможно !

19:13

Иосиф75

даже на евро, где все голы в наши ворота прилетели с центральной зоны, обвинили во всём крайнего защитника. вобщем в лице Смольникова нашли крайнего

19:13

Dymanomashina

Препод Я кстати еще раньше на работе сказал что Черчесов выиграет три матча и все ! Он организатор а не тренер ! Позовите Бердыева ! 19:08----------------------------------Бердыев сам себя перемудрил. И в группе Лиги Чемпионов впечатляет намного меньше Черчесова.

19:13

Dymanomashina

Я думал, у меня одного такие мысли, а почитал, тут очень многие высказываются на тему: игроков ЦСКА к сборной не подпускать и Береза подставил (возможно намеренно) Черчесова и Джанаева. Мне не хватило Новосельцова, Смолова и Жоаузинью, с приглашением которого креатива в центре будет много больше. Вставлю ложку меда : порадовало, как отыгрались после 1:3. Слуцкий так не умеет.Дальше, надеюсь, без Березуцких.

19:11

Препод

Thomas_Boy Автогол и сделанный пеналь случайно одним игроком в одном матче ! Этого мало ?

19:10

spetrov

Препод ----- Где мои комы ? ----- Их Станислав Саламович старательно переписал в свою записную книжку. После этого комы были удалены, дабы не давать недругам пищу для размышлений.

19:10

энильдо

Отличный стадион, отличные болельщики сборной России, но вот с тренером и игроками не очень повезло. Сомневаюсь, что Черчесов дотянет до ЧМ-2018. Никакого резерва у сборной давно нет - еще с тех пор, когда отказались от Аршавина, дальше все мчалось в бездну, в никуда. Глушаков - сборная России? Не смешите мои тапки. Березуцкие? Пусть лучше отдыхают: и им полезно, и сборной России без убытка. И Смольникову давно пора задуматься над тем, что он делает на поле. Петров тоже не смог вовремя (до штрафной) подбить игрока Коста-Рики, но потому он и играет в "Краснодаре", а не в "Зените".

19:09

Препод

Я кстати еще раньше на работе сказал что Черчесов выиграет три матча и все ! Он организатор а не тренер ! Позовите Бердыева !

19:08

zagman

Thomas_Boy ///// Томас Бой, я не знаю, кто такой Смока, и почему ты его вспомнил, но сейчас я буду болеть за сборную Грузии в матче с Уэльсом, который, думаю, победит, но меня это не расстроит.

19:07

Любитель выпить и закусить

ЭЭЭЭххххх Василий, Василий.

19:07

Thomas_Boy

Препод __________ Я уже будку повторятся ! Сегодня последний из магекян Березуцкий слил игру с Коста-Рикой ! Два автогола это подстава ! Он решил сразу слить и Джанаева и Черчесова ! ______________ Каким автоголом он слил Джанаева, а каким Черчесова?

19:07

Azm

Вась, ждём острот в передаче у Черданцева!

19:07

Azm

Вася, узбеков надо благодарить за судейство словами "Рахмат", или "Thank you for...", но никак не на языке принимающей стороны.

19:03

Препод

Где мои комы ?

19:02

Препод

Модератор где мои комы ?

19:01

spetrov

Наверно, так нужно, так надо, - Что нам на прощанье даны - Осенний огонь листопада - И льдистый покров тишины. - Из горнила подобных поражений Сослан выйдет преобразившимся.

19:00

Препод

Thomas_Boy Я уже будку повторятся ! Сегодня последний из магекян Березуцкий слил игру с Коста-Рикой ! Два автогола это подстава ! Он решил сразу слить и Джанаева и Черчесова ! Других объяснений у меня просто нет ! Вот я просто уверен что Бердыев ни одного игрока Цска в сборную бы не взял - они слабые ! Он бы изменил все на 100% !

18:59

Thomas_Boy

zagman __________ Болеть надо за того, кто выиграет КК. Так намного интереснее. Смока так делает.

18:59

nestin

Вспомнилась история с колумбийским защитником А. Эскоба&#769;ром. Шесть пуль за автогол. Что-то мне тревожно за Васю ....

18:58

Azm

даже узбеки стали участвовать в санкциях... :-)))

18:57

zagman

На Кубке конфедераций, ясень пень, буду болеть за сборную Мексики, так как в ней когда-то играл сам Томас Бой. Сам Томас Бой! А так-то, понятно, в приоритете сборная Венгрии, но она, увы, не смогла выиграть ЧМ или ЧЕ и поэтому не приедет на Кубок конфедераций в Россию. Обидно. Но ничего: зато увижу матчи сомбрер в горошек. Подтоплю за них на совесть!

18:57

spetrov

Иосиф Виссарионович, запускайте свои камнедробилки, разжигайте пламя в печах!

18:57

Иосиф75

ну вот как всегда цскеи напортачили (язык и пальцы не поворачиваются называть их армейцами, потому что такого позора наша армия может и не выдержать), а виноват как всегда не Березуцкий, а Смольников

18:55

nestin

" .... проверить ближайший резерв и выявить новых пидеров .." - полностью согласен с вами. Много еще чего предстоит изменить в команде ...

18:52

kingarthur

Лимит и коррупция сделали свое дело. В футболе, как и в экономике, мы там где и должны быть. Хотя нет, мы уверенно катимся вниз и пока еще не достигли дна, хуже нас еще есть Монголия, Афганистан, Северная Корея. Но скорость приличную уже набрали. И ни Черчесов, ни Моуриньо с Гвардиолой нас уже не спасут.

18:52

Thomas_Boy

spetrov ________ Ладно, уговорил, подождем.

18:52

Препод

Молодые игроки сборной показали хороший футбол ! Дайте им шанс ! Акинфеев в этом матче ппропустил бы 5 голов ! Уберите из сборной армейцев ! Нельзя столько лет играть за сборную! Дайте дорогу молодым ! Тем более сегодня похоже Березуцкий сливал игру !

18:51

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ