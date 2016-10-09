Россия проиграла Коста-Рике в Краснодаре

Сборная России в контрольном матче уступила Коста-Рике в Краснодаре – 3:4.
Подопечные Станислава Черчесова к перерыву уступали в счете два мяча, во втором тайме сумели его сравнять, но в итоге пропустили с пенальти в добавленное время. Дубль у россиян оформил Артем Дзюба, еще один гол на счету Александра Самедова. Для Черчесова это поражение стало первым у руля сборной (после ничьей с Турцией - 0:0 и победы над Ганой - 1:0 в сентябре).
Капитан хозяев Василий Березуцкий в своем 100-м матче за сборную отметился автоголом, и именно после его фола в ворота России был назначен решающий 11-метровый.
В этой встрече за национальную команду дебютировали вратарь "Ростова" Сослан Джанаев и защитник "Спартака" Илья Кутепов. Отметим, что этот матч был первым, проведенным на новом стадионе "Краснодара".
Товарищеский матч
РОССИЯ – Коста-Рика – 3:4 (1:3)
Голы: Асофейфа, 22 (0:1). Б.Руис, 29 (0:2). Самедов, 31 (1:2). Березуцкий, 45+2 - в свои ворота (1:3). Дзюба, 48 (2:3). Дзюба, 61 (3:3). Кэмпбелл, 90+2 - с пенальти (3:4).
Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Самедов (Оздоев, 88), Зобнин, Газинский, Ерохин (Жирков, 82), Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89).
Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 66), Борхес (Гусман, 78), Венегас, Б.Руис (Кэмпбелл, 70), Уренья (Уоллас, 69).
Предупреждения: Венегас, 45. Кэмпбелл, 77. Смольников, 85.
Судьи: ИРМАТОВ. Расулов, Саидов (все - Узбекистан).
9 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
andrej77
Что опять Березуцкий напортачил, ну это не диво .
19:16
spetrov
Иосиф75, и не в наши тоже с центральной. Василий знает толк в подставах!
19:15
spetrov
Препод, уверен. :)
19:14
Препод
spetrov Возможно !
19:13
Иосиф75
даже на евро, где все голы в наши ворота прилетели с центральной зоны, обвинили во всём крайнего защитника. вобщем в лице Смольникова нашли крайнего
19:13
Dymanomashina
Препод Я кстати еще раньше на работе сказал что Черчесов выиграет три матча и все ! Он организатор а не тренер ! Позовите Бердыева ! 19:08----------------------------------Бердыев сам себя перемудрил. И в группе Лиги Чемпионов впечатляет намного меньше Черчесова.
19:13
Dymanomashina
Я думал, у меня одного такие мысли, а почитал, тут очень многие высказываются на тему: игроков ЦСКА к сборной не подпускать и Береза подставил (возможно намеренно) Черчесова и Джанаева. Мне не хватило Новосельцова, Смолова и Жоаузинью, с приглашением которого креатива в центре будет много больше. Вставлю ложку меда : порадовало, как отыгрались после 1:3. Слуцкий так не умеет.Дальше, надеюсь, без Березуцких.
19:11
Препод
Thomas_Boy Автогол и сделанный пеналь случайно одним игроком в одном матче ! Этого мало ?
19:10
spetrov
Препод ----- Где мои комы ? ----- Их Станислав Саламович старательно переписал в свою записную книжку. После этого комы были удалены, дабы не давать недругам пищу для размышлений.
19:10
энильдо
Отличный стадион, отличные болельщики сборной России, но вот с тренером и игроками не очень повезло. Сомневаюсь, что Черчесов дотянет до ЧМ-2018. Никакого резерва у сборной давно нет - еще с тех пор, когда отказались от Аршавина, дальше все мчалось в бездну, в никуда. Глушаков - сборная России? Не смешите мои тапки. Березуцкие? Пусть лучше отдыхают: и им полезно, и сборной России без убытка. И Смольникову давно пора задуматься над тем, что он делает на поле. Петров тоже не смог вовремя (до штрафной) подбить игрока Коста-Рики, но потому он и играет в "Краснодаре", а не в "Зените".
19:09
Препод
Я кстати еще раньше на работе сказал что Черчесов выиграет три матча и все ! Он организатор а не тренер ! Позовите Бердыева !
19:08
zagman
Thomas_Boy ///// Томас Бой, я не знаю, кто такой Смока, и почему ты его вспомнил, но сейчас я буду болеть за сборную Грузии в матче с Уэльсом, который, думаю, победит, но меня это не расстроит.
19:07
Любитель выпить и закусить
ЭЭЭЭххххх Василий, Василий.
19:07
Thomas_Boy
Препод __________ Я уже будку повторятся ! Сегодня последний из магекян Березуцкий слил игру с Коста-Рикой ! Два автогола это подстава ! Он решил сразу слить и Джанаева и Черчесова ! ______________ Каким автоголом он слил Джанаева, а каким Черчесова?
19:07
Azm
Вась, ждём острот в передаче у Черданцева!
19:07
Azm
Вася, узбеков надо благодарить за судейство словами "Рахмат", или "Thank you for...", но никак не на языке принимающей стороны.
19:03
Препод
Где мои комы ?
19:02
Препод
Модератор где мои комы ?
19:01
spetrov
Наверно, так нужно, так надо, - Что нам на прощанье даны - Осенний огонь листопада - И льдистый покров тишины. - Из горнила подобных поражений Сослан выйдет преобразившимся.
19:00
Препод
Thomas_Boy Я уже будку повторятся ! Сегодня последний из магекян Березуцкий слил игру с Коста-Рикой ! Два автогола это подстава ! Он решил сразу слить и Джанаева и Черчесова ! Других объяснений у меня просто нет ! Вот я просто уверен что Бердыев ни одного игрока Цска в сборную бы не взял - они слабые ! Он бы изменил все на 100% !
18:59
Thomas_Boy
zagman __________ Болеть надо за того, кто выиграет КК. Так намного интереснее. Смока так делает.
18:59
nestin
Вспомнилась история с колумбийским защитником А. Эскоба́ром. Шесть пуль за автогол. Что-то мне тревожно за Васю ....
18:58
Azm
даже узбеки стали участвовать в санкциях... :-)))
18:57
zagman
На Кубке конфедераций, ясень пень, буду болеть за сборную Мексики, так как в ней когда-то играл сам Томас Бой. Сам Томас Бой! А так-то, понятно, в приоритете сборная Венгрии, но она, увы, не смогла выиграть ЧМ или ЧЕ и поэтому не приедет на Кубок конфедераций в Россию. Обидно. Но ничего: зато увижу матчи сомбрер в горошек. Подтоплю за них на совесть!
18:57
spetrov
Иосиф Виссарионович, запускайте свои камнедробилки, разжигайте пламя в печах!
18:57
Иосиф75
ну вот как всегда цскеи напортачили (язык и пальцы не поворачиваются называть их армейцами, потому что такого позора наша армия может и не выдержать), а виноват как всегда не Березуцкий, а Смольников
18:55
nestin
" .... проверить ближайший резерв и выявить новых пидеров .." - полностью согласен с вами. Много еще чего предстоит изменить в команде ...
18:52
kingarthur
Лимит и коррупция сделали свое дело. В футболе, как и в экономике, мы там где и должны быть. Хотя нет, мы уверенно катимся вниз и пока еще не достигли дна, хуже нас еще есть Монголия, Афганистан, Северная Корея. Но скорость приличную уже набрали. И ни Черчесов, ни Моуриньо с Гвардиолой нас уже не спасут.
18:52
Thomas_Boy
spetrov ________ Ладно, уговорил, подождем.
18:52
Препод
Молодые игроки сборной показали хороший футбол ! Дайте им шанс ! Акинфеев в этом матче ппропустил бы 5 голов ! Уберите из сборной армейцев ! Нельзя столько лет играть за сборную! Дайте дорогу молодым ! Тем более сегодня похоже Березуцкий сливал игру !
18:51