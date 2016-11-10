Россия проиграла Катару

Сборная России в товарищеском матче в Дохе уступила Катару. Единственный мяч у россиян с пенальти забил Александр Самедов. Во встрече было назначено четыре 11-метровых удара – по два в пользу каждого из соперников. Второй пенальти у России в концовке матча при счете 1:2 не забил Александр Кокорин.

Отметим, что Игорь Акинфеев, который впервые вывел национальную команду на поле с капитанской повязкой, стал самым пропускающим вратарем сборной России, но не смог закончить поединок из-за травмы. Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова – это второе поражение (в четвертой встрече).

Во вторник, 15 ноября, сборная России в Грозном примет Румынию.

Товарищеский матч

Катар – РОССИЯ – 2:1 (1:1)

Голы: Самедов, 5 – с пенальти (0:1). Хухи, 35 – с пенальти (1:1). Будиаф, 72 (2:1).

Нереализованные пенальти: Маджид, 29 (мимо), Кокорин, 87 (вратарь).

Катар: Аль-Шиб, Муса, Касола (Будиаф, 46), Педро Мигель, Маджид (Али, 55), Али Асад (Аль-Хайдус, 61), Луиз Жуниор, А.Афиф, Хухи (Абубакер, 68), А.Афиф (Исмаил, 68), Аль-Аельдин (Родригу Табата, 46).

Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Кутепов, Кудряшов, Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Комбаров (Панченко, 81), Полоз (Шишкин, 46), Кокорин.

Предупреждения: Маджид, 52. Родригу Табата, 79. Луиз Жуниор, 86. Аль-Хайдус, 90.

Судьи: БАЛАЙ, Орбулец, Церей (все Румыния).

10 ноября. Доха.

Трансляция матча Катар – Россия