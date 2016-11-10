Россия проиграла Катару

Сборная России в товарищеском матче в Дохе уступила Катару. Единственный мяч у россиян с пенальти забил Александр Самедов. Во встрече было назначено четыре 11-метровых удара – по два в пользу каждого из соперников. Второй пенальти у России в концовке матча при счете 1:2 не забил Александр Кокорин.
Отметим, что Игорь Акинфеев, который впервые вывел национальную команду на поле с капитанской повязкой, стал самым пропускающим вратарем сборной России, но не смог закончить поединок из-за травмы. Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова – это второе поражение (в четвертой встрече).
Во вторник, 15 ноября, сборная России в Грозном примет Румынию.
Товарищеский матч
Голы: Самедов, 5 – с пенальти (0:1). Хухи, 35 – с пенальти (1:1). Будиаф, 72 (2:1).
Нереализованные пенальти: Маджид, 29 (мимо), Кокорин, 87 (вратарь).
Катар: Аль-Шиб, Муса, Касола (Будиаф, 46), Педро Мигель, Маджид (Али, 55), Али Асад (Аль-Хайдус, 61), Луиз Жуниор, А.Афиф, Хухи (Абубакер, 68), А.Афиф (Исмаил, 68), Аль-Аельдин (Родригу Табата, 46).
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Кутепов, Кудряшов, Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Комбаров (Панченко, 81), Полоз (Шишкин, 46), Кокорин.
Предупреждения: Маджид, 52. Родригу Табата, 79. Луиз Жуниор, 86. Аль-Хайдус, 90.
Судьи: БАЛАЙ, Орбулец, Церей (все Румыния).
10 ноября. Доха.
KotZombie43484
"Двери в сборную открыты, но пускаем не всех." Такое чувство, что кое-кто прошел туда за деньги, а не по игре. Если честно, Акинфееву, Березуцкому, Кокорину и всех ростовчан, кроме Полоза от сборной держать надо за километр. А потенциальные игроки (замена+основа) Смолов, Полоз, Глушаков, Кутепов, Самедов, Жирков, Дзюба, Шатов, Мамаев, Зобнин, Фернандес, Лунёв, Ребров, Селихов. Возможно еще Джикия, Жоаузинью, остальных в крайнем случае надо брать. А без Смолова и Шатова место наше в районе 90-120, что продемонстрировал матч с Катаром. На заметку, давайте контрольный матч с Фарерскими островами. Вроде не очень далеко ехать, а соперник хороший для экспериментов Черсесова. Или пригласить на стадион Амкара сборную Нигера. В феврале где-нибудь.
14:22
Al Rains
Даже обидно, что этим идиотам Мутко организует четвертьфинал ЧМ2018
02:53
вперёд Спартак!
Катар - это Космос!)))))))))))))))))
23:14 10 ноября
Tupac Shakur
Невооружённым глазом видно что лимит даёт свои плоды. Надо только ещё чуть-чуть подождать и мы точно будем обыгрывать Андорру и Сан-Марино.
22:39 10 ноября
Гантэр
Костяк должен быть сильнейшие Зенит и ЦСКА . Ну Краснодар . Ну и тренер должен быть у сборной.
22:25 10 ноября
Баск
На ЧМ-2018 надо придется выставлять сборную 2008 года, усиленную Тихоновым, Мостовым, Карпиным, Шалимовым и натурализованным Блохиным...-)
22:02 10 ноября
PAPAZOL_
ногомячисты, измученные шампусиком....+25 играть им в такую жару трудно....и повеселила фраза коментатора: Катар зажал нас на нашей половине поля.....приплыли....вылезай......нас уже сам Катар прижимает..... интересно а нашим есть ещё куда падать....или это уже дно?
22:00 10 ноября
ДжЫмкО
Нужно всяким кока-колам изменить свои рекламные акции. Вместо "собери 10 крышек и выиграй билет на сборную России" давно пора сделать "собери 10 крышек и выиграй МЕСТО в сборной России"! Хуже игра сборной от этого не станет, но хоть посмеемся)
21:55 10 ноября
vaysman
БЫЛ много лет хронический наезд на ЦСКА типа они виноваты.- сегодня их не было- разгребайте своё, все остальные.
21:54 10 ноября
aloveku
отрыжка футболиста
21:51 10 ноября
Баск
Да нормально. Лимит, он и есть лимит. Так же продолжаем "жигули" (свои игроки) выпускать по ценам "мерседесов", которые за границей никому не нужны. Плюс иностранные производства прошлого века (натурализованные легионеры). Кто поумней и побогаче себе машины за границей покупают (Халк). А руководство (Мутко) продолжает громко кричать про импортозамещение и что санкции (лимит) это для нас очень хорошо.
21:50 10 ноября
EVIL915
Thomas_Boy---- А не, чё, что Уваров играл за ментов? А Черчесов СМЕНИЛ, ещё раз говорю СМЕНИЛ, а не встал в ворота после ДАСАЕВА! Хотя в Лужниках в 85-м году против Жальгириса СПАМ 5-2 продул...
21:50 10 ноября
КБ Спартак
Бормо-сан _____________________________________________________ При Каррере заиграли такие футболисты как Глушаков и Комбаров. А давно ли их тоже поленами обзывали? Может тренер-таки нужен ТОТ?
21:49 10 ноября
Бормо-сан
КБ Спартак почему Гранат полено? он просто не в той команде играл
21:45 10 ноября
lev48
В Европе уже потешаются над игрой сборной России и при этом все специалисты в один голос говорят одно и то же-в России приличного качества футбол и очень много денег.А букмекеры в недоумении-ставки идут на Россию,а она проигрывает,да ещё кому.Они думают,что российские футболёры специально сливают игры,но понять того,что на лучшее они не способны,никак не могут.
21:44 10 ноября
Taels
capitan76 Мне кажется, что я знаю как выступит наша сборная на домашнем ЧМ. Только никому не скажу!--------Да ладно,расскажи,а то никто не догадывается.)
21:44 10 ноября
KOT77777777
Я тут на С-Э уже 8 лет пишу, что лимит уничтожает наш футбол. Но все совкоящеры и прочие далекие от футбола люди, с пеной у рта орали, что нет. Итог? Чтобы в год получать 1.5 миллиона долларов россиянину достаточно было дорасти до уровня Макеева. Хочешь получать 3 миллиона долларов, дорасти до Комбарова. Хочешь 4 миллиона долларов. дорасти до Кокорина. А кто эти футболисты?!?! Игроки уровня Динамо Дрезден. И то не факт. "Спасибо" Колоскову и Симонян.
21:42 10 ноября
podnimitemneveki
Все ругают а че проиграли то всего лишь место в рейтинге за то Черч теперь точно знает Кокорин Глушаков и Комбаров это минус для сборной есть и позитив это игра Васина человек первый раз вышел на поле и с листа выдал доволно не плохую игру слабенько сыграл Кутепов но он молодой его еше можно научить откровенно скорей всего не тянет Газинский Ростовских заменили из за плотного графика игр а не потому что они плохо сыграли а так бы всю игру сыграл бы Полоз а не Кокорин ну и не хватает Жиркова Шатова и Дзагоева в лучшей их форме Дзюбиньо подтянется почему то не дал сыграть Мирончюку вместо Ерохина его надо было выпускать ну и пора уже конешно Черчесову определится по какой схеме он собирается играть а то и футболерам тяжело понять чего от них хотят
21:40 10 ноября
SecretService
Chibisov Мутко возьми веревку и мыло,помойся и в горы)Или фернандесы,нойштедтеры,гильерме и жоазиньо спасут думаешь?Введем лимит и у нас будут появляться талантливые ребята,но пока дают паспорта второсортным легионерам,а талантливым ребятам уже за 35 лет) ------------------------------------------Лимит только при лимите на зарплаты! Урезать зарплаты!!
21:39 10 ноября
Thomas_Boy
EVIL915 -----Черчес сменил Дасаева, и все это помнят! Вся страна! Именно СМЕНИЛ, а не встал в ворота! А Бирюкова кто у вас сменил? Сам помнишь? Окрашидзе или ещё кто-то?(коммент с Самары) ____________ Может, все-таки Уваров сменил Дасаева?
21:36 10 ноября
КБ Спартак
Всё-таки тренер это не 10%.... У тренера Бердыева полено по фамилии Гранат становится классным защитником. И вообще, "Ростов" лишается основных игроков, а команда ИГРАЕТ. Вот Бекиич и должен был стать тренером сборной России. А Черчесов и тренер, по-моему, абсолютно разные планеты... Кто решил, что он тренер? Ну и Кокорин, конечно, то ещё ...
21:36 10 ноября
zoostation
Митяй Антибомж Excalibur Кто голосовал за победу Катара на СЭ? ставьте плюс + ********** +++ Я уж и забыл )) А у буков вообще можно было неплохо подняться )) 21:27 -------------- Парни, вы не одиноки! +++
21:35 10 ноября
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
И тут Акинфеев рекордсмен ?? упс )))))))))))
21:34 10 ноября
kamaz505
"игра" сборной полный аут......предлагаю составить петицию за отмену в России спорта под именем "наш футбол", разогнать всех футболистов, сэкономим миллиарды рублей бюджета.........и денег граждан.
21:34 10 ноября
ненавижу_Мойшу_Каца
Могли бы уж поберечь психическое здоровье вратаря Республики. Ну зачем Сухаряна продолжать "опускать" до самого дна ? Он уже, наверное, сам не верит, что когда-нибудь будет сухим...
21:32 10 ноября
EVIL915
Ребят, почему вы думаете, что из полена, получеловека может сделать только папа Карло (Бердыев)??? Не проще ли лимит ужесточить, как говорили ранее умные собеседники??? А такие дрова - в топку! Мальчишки разучились играть с мячиком! Эх, хорошо в стране Российской жить!
21:32 10 ноября
sars882
можете скринить: в следующий сбор привлекаться будут Фернандесы и Жоазиньи. это последний козырь в рукаве у Мутко.
21:31 10 ноября
capitan76
Мне кажется, что я знаю как выступит наша сборная на домашнем ЧМ. Только никому не скажу!
21:30 10 ноября
Баск
Подпись под фото.........Это, что футболисты? Да-а-а?
21:30 10 ноября
DimMets
Акинфеев как опытный игрок быстро понял чем все это может закончится и предпочел слиться.
21:28 10 ноября