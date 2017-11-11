Россия проиграла Аргентине в "Лужниках"

Сборная России в товарищеском матче уступила Аргентине – 0:1. Автором единственного гола на 86-й минуте стал Серхио Агуэро.

Отметим, что в старте гостей вышел полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер. Его одноклубники Эмануэль Маммана и Леандро Паредес остались в запасе. Все 90 минут на поле провел форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. А аргентинцы в тот же день сыграют в Краснодаре с Нигерией.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Аргентина – 0:1 (0:0)

Гол: Агуэро, 86.

Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес (Смольников, 46), Джикия, Васин, Кудряшов, Рауш (Заболотный, 88), Кузяев (Ерохин, 69), Глушаков, Кокорин (Ал.Миранчук, 82), Смолов, Полоз (Дзагоев, 46).

Аргентина: Ромеро, Маскерано, Отаменди, Пеццела, Сальвио (Павон, 79), Краневиттер, Перес (Банега, 87), Ло Сельсо (Гомес, 59), Месси, Ди Мария (Перотти, 75), Агуэро (Дибала, 87).

Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник (все Словения).

11 ноября. Москва. Стадион "Лужники".

Трансляция матча Россия - Аргентина