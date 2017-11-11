Россия проиграла Аргентине в "Лужниках"

Сборная России в товарищеском матче уступила Аргентине – 0:1. Автором единственного гола на 86-й минуте стал Серхио Агуэро.
Отметим, что в старте гостей вышел полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер. Его одноклубники Эмануэль Маммана и Леандро Паредес остались в запасе. Все 90 минут на поле провел форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. А аргентинцы в тот же день сыграют в Краснодаре с Нигерией.
Товарищеский матч
РОССИЯ – Аргентина – 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро, 86.
Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес (Смольников, 46), Джикия, Васин, Кудряшов, Рауш (Заболотный, 88), Кузяев (Ерохин, 69), Глушаков, Кокорин (Ал.Миранчук, 82), Смолов, Полоз (Дзагоев, 46).
Аргентина: Ромеро, Маскерано, Отаменди, Пеццела, Сальвио (Павон, 79), Краневиттер, Перес (Банега, 87), Ло Сельсо (Гомес, 59), Месси, Ди Мария (Перотти, 75), Агуэро (Дибала, 87).
Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник (все Словения).
11 ноября. Москва. Стадион "Лужники".
Трансляция матча Россия - Аргентина
Браво, Акинфеев! #РоссияАргентина pic.twitter.com/iIJjeek6DW– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 11 ноября 2017 г.
#YoAmoAMiSelección Así convirtió @aguerosergiokun el gol que le da la victoria a Argentina. pic.twitter.com/INVTY8miI2– Selección Argentina (@Argentina) 11 ноября 2017 г.
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Матиас Краневиттер
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
RSDsouth
Через год сборную возглавит Бердыев ... Подожду
19:06
Алекс61
кокорин смолов-европа2016 -полный ноль,кокорин смолов кубок конфедераций-полный ноль,кокорин смолов сегодня-полный ноль.может чего и кого поменять?
19:02
марк де фоссен
Тут некоторые пиарщики Черчесова пытаются сделать мину при плохой игре.И это товарищеские игры,друзья.А у Черчесова контрольная.Аргентине игра в принципене нужна была ,они только только закончили квалификацию,кое-как решили свою проблему,и тут этот товарняк и то они катали без напряга 75 % игры.А что было бы ,если им нужен был результат.Защитникам Игоряна могу сказать,что сегодня он сыграл более-менее прилично,но накал страстей ему сегодня способствовали.Там ,где пахнет жареным,он начинает лажать.
19:00
Subulcus
Болельщик Шексны Это ты понимаешь, я понимаю, но для них, мы "горе-эксперты с дивана". А то что развития нет в футболе, думаю все "горе-болельщики" видят. Ну кто мы для них... Хотя то что у нас .опа по всем фронтам, начиная от спорта заканчивая внутренней политикой, а кое-где и внешней, всем плевать, главное карманы набить... ==== И во времена СССР мы не были футбольной сверхдержавой... В России много хороших вещей...Или ты не знал что какую машину бы русские не собирали у них танк получится всё равно... Ты вспомни какая страна была 17 лет назад и какая стала сейчас.... Русский же птица гордая пока не пнёшь не полетит..Всё руками сделать можно коль подумать головой... и до футбола у нас руки дойдёт..На клубном уровне то могём.... В хоккеее могём... Вону ВАДЫ дупы горят... Так что всё возможно в нашем мире ... =))
19:00
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Хорошо обновили стадион ""Нужники""!!!! Теперь жди сплошные НУЛИ на данном спорт--сооружении!! Как сказал в 18:45 "соломыч--салатыч", ""....надо начать на этом стадионе и закончить тоже.... Вот матч--открытие и будет для наш/раш и матчем похорон--закрытие!!!
18:57
Rus_Tam
Порадовали Акинфеев, Рауш, Глушаков, защита более или менее и Дзагоев, который как ошпаренный влетел в игру пару раз косячнул, но потом очень симпатичные штуки начал вытворять. Нужно его со старта ставить и добавить к нему Головина!!! Думаю будет намного креативней впереди!!!
18:50
Болельщик Шексны
Subulcus Болельщик Шексны Subulcus... Согласен на счете Черчеса. Касаемо безграмотности. Писать не удобно так как пишу с мобилы иза рулем сижу == Я не про как ты пишешь а про то как ты читаешь...В РФС надо зачистки давно проводить... Задача развития футбола... а я лично начиная с 2010-12 года его не вижу...У лысого две тактики или стоять 85 минут дуплом к воротам или бежать вперёд и сзади проходной двор...А ещё в нулевых было понятно что футбол нужен более быстрый .. на поле нужно думать а не клювом щёлкать...18:40//// Это ты понимаешь, я понимаю, но для них, мы "горе-эксперты с дивана". А то что развития нет в футболе, думаю все "горе-болельщики" видят. Ну кто мы для них... Хотя то что у нас .опа по всем фронтам, начиная от спорта заканчивая внутренней политикой, а кое-где и внешней, всем плевать, главное карманы набить...
18:47
Препод
Наша сборная самая позорная за последние годы ! Я понимаю договорились с Аргентиной нас не мочить ! Они кстати так и играли ! Наши владели мячом 26 % ужас ! Наша сборная проиграла потому что не тот тренер не Бердыев и не тот состав сборной !
18:44
Дон_Румата
По мне - так нормально сыграли. Это игра товарищеская, кость в кость (за счёт чего всегда держатся команды более низкого класса) никто играть не будет. А в бесконтактной игре, класс должен иметь решающую роль, ведь противопоставить ему нечего. Кто-то сомневался в том, что у Аргентины он выше? Нет, конечно. В официалках, думаю, наши рвать жилы будут, и игра повеселее будет смотреться.
18:44
бомж на кляче от версачи
Сегодня хорошо сыграл Акинфеев, более менее прилично - Глушаков и Рауш, остальные - посредственно или плохо. С таким "подбором игроков" (даже, плюс 2-3 временно травмированных игрока, которых сегодня не хватало) на чемпионате мира не поможет ни один тренер мира и выйти из группы можно будет лишь при одновременной помощи судей и невероятного фарта...
18:42
футбол>2018
Мы просто лишние на празднике ФУТБОЛА!!!Команды просто нет!!!Нет защиты,нет нападения и что самое интересное и ужасное нет полузащиты!Хрустального Дзагу хватает на 10-15 минут!Кузяев и Глушак -нулевые!!А для чего Фернандес то????
18:41
Subulcus
Болельщик Шексны Subulcus... Согласен на счете Черчеса. Касаемо безграмотности. Писать не удобно так как пишу с мобилы иза рулем сижу == Я не про как ты пишешь а про то как ты читаешь...В РФС надо зачистки давно проводить... Задача развития футбола... а я лично начиная с 2010-12 года его не вижу...У лысого две тактики или стоять 85 минут дуплом к воротам или бежать вперёд и сзади проходной двор...А ещё в нулевых было понятно что футбол нужен более быстрый .. на поле нужно думать а не клювом щёлкать...
18:40
Док_
Модератор, не возвращайте комы Препода! Иначе уйду!!
18:39
Nika11
Черчесовской сборная играет так как,как играли все его предидущие команды, потому что он больше ни чего не может дать.100% уверенность, если поменять тренера - команда заиграет по другому.
18:38
Rus_Tam
Наши очень трусливо играли, мяч вообще не держался в 1 тайме. Во 2 немного лучше заиграли. Аргентина старалась, но защита неплохо справлялась и Акинфеев молодцом. Это радует. А беззубье в переди это огромный минус. Я думаю нужно отладить центр , взаимодействие средней линии. С Испанией будет сложней... ДАЖЕ ХВАЛЕННАЯ СБ. РОССИИ на ЧМ2008 дважды конкретно отхватила от именно ИСПАНИИ 1-4 и 0-3.... Даже везунчик Гус Хидинг не помог. Сейчас Черчесов должен придумать под Испанию иначе будет туго... тяжелее чем с Аргентиной! 100% Вот и посмотрим Черчесова как тренера способен он сотворить чудо или нет!!!
18:38
DENsid
На самом деле у нас нормальные футболисты. Просто когда тренер говорит им, что надо "забить", они не совсем верно понимают его слова !
18:38
Нефилим
Анти жив - наша команда тогда пропустила 3 гола, лишь в ОДНОМ из которых была вина Акинфеева. А забила всего ДВА гола за 3 матча. И за что тут вратаря винить? Может просто забивать надо было больше?
18:36
Болельщик Шексны
Subulcus... Согласен на счете Черчеса. Касаемо безграмотности. Писать не удобно так как пишу с мобилы иза рулем сижу
18:35
вояка
Других пианистов у черчеса просто нет ..... так что играли как могли, но и противоборствующий ансамбль тоже играл не очень; мне казалось аргентинцы закатают наших в асфальт, но .... я от них ожидал гораздо большего. А так мяч закатили из офсайда .... явного. Мучаюсь одним вопросом - если бы матч был официальным? месси со товарищами разогнались бы до космических скоростей? .... или как? Против таких команд как наша они наверное выдюжат, а как с командами первой двадцатки рейтинга ФИФА? Если так же, то лео так и останется великим игроком барсы .... только барсы.
18:34
Дон_Румата
yspesh4___________Благородный дон! Я тебя помню омским ещё. Ты что, в Москву переехал?
18:33
марк де фоссен
Besedin Dmitry-РОССИЯ ПРОИГРАЛА АРГЕНТИНЕ В "ЛУЖНИКАХ" ИЗ ЗА ОШИБКИ СУДЬИ......журналисты пишите правильные заголовки!---------------------------Можно и другой заголовок придумать,если этот не нравится."Игры у сборной как не было,так и нет",как вам такой вариант?
18:33
Subulcus
Болельщик Шексны Ребят, вы действительно считаете виноваты мясо, бакланы, кони, лохомоты... Да вы посмотрите игры даже в клубах... То что выигрывают и то иногда, так это и "палка раз в сто лет стреляет". Субукулс пишет виновато мясо, хочу сказать, что в защите поебладали кони. В центре мясо и кони. А нападении (где бомжи в основном), которое воде как было, правда ни одного КПД, ни от Смолова, ни от Кокоши, ни от Полоза. Вонять что виноват какой-то клуб это смешно. ===Ты к тому же неграмотный ... коне-мясо... И лысый неудачник который изоброжает из себя тренера.... Я не вижу на поле команды... Местами отдельные игроки... что то делают...А главное молодёжи в составе много...
18:31
yspesh4
Арги дно, особенно Кран. Ни фига им не светит на ЧМ. Месся хорош, но фуфло. И это не троллинг гномов.
18:31
Анти жив
Болельщик Шексны Нефилим Болельщик Шексны ---------------------------даааа, видно сколько бы не отразил Акинфеев убойных ударов, для некоторых особо интеллектуальных индивидов он останется "дырищей" навсегда, потому что они как CD-R диски - что на мозг записалось, уже не поменяется... Особенно если учитывать, что большинство голов он пропускает после выходов 1 на 1 из за не очень хорошей защиты, а тащит раз в 5 больше./// у меня на всю жизнь останется рукожопство конифея на последнем ЧМ 18:21-----------------------------------------------------------------------------------А у меня остался в памяти животный страх Акинфеева на том же чемпионате.
18:29
марк де фоссен
Dymanomashina--Не смеши народ,по-Бердыевски(с).. Где там по-Бердыевски то,у КББ в действиях футболистов мысль какая то присутствует.Полный отстой! Владение мячом- 25 против 75% аргентинцев.Стояли и смотрели футбол.))
18:29
Пиитерец
Посоны, а кто второй счастливый обладатель потной футболки Месси? Хотя о чем это я - Лео и не вспотел даже, так согрелся слегонца.
18:28
Вопреки
Обсуждать, в принципе, НЕЧЕГО... НИКАКАЯ Аргентина играла вполноги, а наши кроме дерганий аргентинцев руками и рубилова соперника ногами (как привыкли в чемпионате России), НИЧЕГО не предложили. Акинфеев, как всегда, берет только то, что летит в него либо в радиусе рук и ног, а то, что мимо - все в ворота... и если бы гости не пижонили, то собрал бы полную авоську. А сколько раз вы слышали фамилии двух, распиаренных, Иванушек - дурач-в или увидели их уровень "мастеров", позволяющий называть их лучшими нападающими в России ? Это они герои против карликов футбольных в ЛЕ или с аутсайдерами ЧР. Хорошо хоть еще комментаторы не стали вопить о "вопиющей" ошибки арбитра с миллиметровым офсайдом при голе, а то бы вообще было противно оценивать результат этого матча, который аргентинцы должны были (при соответствующем настрое) выигрывать крупно... А соотношение времени владения мячом просто удручающее... как и истинный уровень сборной России. Стыдно, ей богу.
18:28
Гантэр
Не видна работа тренера. Тренер то для Амкара или Терека. Вот и все.
18:26
Ю.Ю.
Щукин ============ Кокорина, Смолова, Дзагоева - гнать, это не футболисты, а дельцы... _______________ Всамделешный делец ещё в перерыве все свои дела оформил.
18:26
Нефилим
Болельщик Шексны - его лазером ослепили тогда, такими лазерами хулиганы на аэродромах раньше пилотов садящихся самолетов ослепляли, пока за это сроки не начали впаивать. На самом деле страшная штука - зрение теряешь полностью секунд на 10
18:26