Россия поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на с 70-го на 49-е место в рейтинге ФИФА после домашнего чемпионата мира. Это самый большой подъем в данной версии классификации команд - на 21 одну позицию.

На ЧМ-2018 Россия дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).

Самое большое падение, 20 позиций, - у сборной Египта: с 45-го на 65-е место. Чемпион мира 2014 года Германия упала с 1-го на 15-е место и впервые с 2005 года покинула топ-10. Возглавил рейтинг новый чемпион мира - сборная Франции.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 20 сентября после первых матчей Лиги наций.

7 сентября Россия в гостях сыграет с Турцией, а 14 октября - со Швецией в рамках Лиги наций, 10-го - контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону.

Рейтинг ФИФА (топ-10 и соперники России по Лиги наций)

1 (7). Франция - 1726 очков

2 (3). Бельгия - 1723

3 (2). Бразилия - 1657

4 (20). Хорватия - 1643

5 (14). Уругвай - 1627

6 (12). Англия - 1615

7 (4). Португалия- 1599

8 (6). Швейцария - 1597

9 (10). Испания - 1580

9 (13). Дания - 1580

13 (24). Швеция - 1565

15 (1). Германия - 1561

38 (38). Турция - 1455

44 (46). Чехия - 1430

49 (70). Россия - 1410

65 (45). Египет - 1355