Россия поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на с 70-го на 49-е место в рейтинге ФИФА после домашнего чемпионата мира. Это самый большой подъем в данной версии классификации команд - на 21 одну позицию.
На ЧМ-2018 Россия дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).
Самое большое падение, 20 позиций, - у сборной Египта: с 45-го на 65-е место. Чемпион мира 2014 года Германия упала с 1-го на 15-е место и впервые с 2005 года покинула топ-10. Возглавил рейтинг новый чемпион мира - сборная Франции.
Следующая версия рейтинга будет опубликована 20 сентября после первых матчей Лиги наций.
7 сентября Россия в гостях сыграет с Турцией, а 14 октября - со Швецией в рамках Лиги наций, 10-го - контрольный матч с Чехией в Ростове-на-Дону.
Рейтинг ФИФА (топ-10 и соперники России по Лиги наций)
1 (7). Франция - 1726 очков
2 (3). Бельгия - 1723
3 (2). Бразилия - 1657
4 (20). Хорватия - 1643
5 (14). Уругвай - 1627
6 (12). Англия - 1615
7 (4). Португалия- 1599
8 (6). Швейцария - 1597
9 (10). Испания - 1580
9 (13). Дания - 1580
13 (24). Швеция - 1565
15 (1). Германия - 1561
38 (38). Турция - 1455
44 (46). Чехия - 1430
49 (70). Россия - 1410
65 (45). Египет - 1355
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