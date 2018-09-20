Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных. Сборная России поднялась на три строчки и занимает 46-ю позицию.

Напомним, команда Станислава Черчесова в Лиге наций обыграла сборную Турции (2:1), а в товарищеском матче разгромила сборную Чехии (5:1).

Первое место с одинаковым показателем занимают сборные Бельгии и Франции. Третьей идет Бразилия, четвертой - Хорватия.

Рейтинг ФИФА от 20 сентября.

1. (2-6 место в предыдущем рейтинге). Бельгия 1729 очков

1. (1). Франция 1729

3. (3). Бразилия 1663

4. (4). Хорватия 1634

5. (5). Уругвай 1632

6. (6). Англия 1612

7. (7). Португалия 1606

8. (8). Швейцария 1598

9. (9). Испания 1597

10. (9). Дания 1581...

46. (49). Россия 1423