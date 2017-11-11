Россия по-прежнему не может победить южноамериканцев

Сборная России в девятый раз в своей истории встретилась с командой, представляющей Южную Америку, и снова не смогла добиться победы. Россияне в пятый раз потерпели поражение от южноамериканцев, четыре игры завершились вничью.

Последняя победа отечественной команды над представителем зоны КОНМЕБОЛ датирована мартом 1988 года. Тогда сборная СССР переиграла аргентинцев в рамках товарищеского "Турнира четырех наций" в Берлине – 4:2. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной России против команд из Южной Америки

Дата Турнир Город Соперник Счет 20.06.1994 ЧМ Пало-Альто Бразилия 0:2 28.06.1996 ТМ Москва Бразилия 2:2 18.11.1998 ТМ Форталеза Бразилия 1:5 01.03.2006 ТМ Москва Бразилия 0:1 12.08.2009 ТМ Москва Аргентина 2:3 25.05.2012 ТМ Москва Уругвай 1:1 25.03.2013 ТМ Лондон Бразилия 1:1 09.06.2017 ТМ Москва Чили 1:1 11.11.2017 ТМ Москва Аргентина 0:1

Итого: +0=4-5, мячи 8-16.