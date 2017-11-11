Сборная России в девятый раз в своей истории встретилась с командой, представляющей Южную Америку, и снова не смогла добиться победы. Россияне в пятый раз потерпели поражение от южноамериканцев, четыре игры завершились вничью.
Последняя победа отечественной команды над представителем зоны КОНМЕБОЛ датирована мартом 1988 года. Тогда сборная СССР переиграла аргентинцев в рамках товарищеского "Турнира четырех наций" в Берлине – 4:2. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи сборной России против команд из Южной Америки
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
20.06.1994
|
ЧМ
|
Пало-Альто
|
0:2
|
28.06.1996
|
ТМ
|
Москва
|
Бразилия
|
2:2
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Форталеза
|
Бразилия
|
1:5
|
01.03.2006
|
ТМ
|
Москва
|
Бразилия
|
0:1
|
12.08.2009
|
ТМ
|
Москва
|
2:3
|
25.05.2012
|
ТМ
|
Москва
|
1:1
|
25.03.2013
|
ТМ
|
Лондон
|
Бразилия
|
1:1
|
09.06.2017
|
ТМ
|
Москва
|
1:1
|
11.11.2017
|
ТМ
|
Москва
|
Аргентина
|
0:1
Итого: +0=4-5, мячи 8-16.
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rusfed 2.0
Жаль, Гондурас - не в Южной Америке и эту статистику никак исправить не сможет
23:33 11 ноября
Don Alberto
Победа над Бразилией на Олимпиаде 1988 не считается?
23:12 11 ноября
riper
"Россия по прежнему не может победить южноамериканцев"..... А также, североамериканцев, азиатов, европейцев, африканцев. Вот про антарктидцев не знаю, не пробовали.
22:41 11 ноября
Mao11
И теперь и всегда будет проигрывать пока не изменятся руководители и не прийдут действительно достойные футболисты.
21:50 11 ноября
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ЮНОАМЕРИКАНЦЕВ))) да и старых тоже)))
20:45 11 ноября