Россия осталась 38-й в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова за прошедший месяц провели два товарищеских матча - против Турции (0:0) и Ганы (1:0). Первой по-прежнему идет сборная Аргентины, второй - Бельгия. Действующие чемпионы мира - сборная Германии - обошли Колумбию и поднялись на третью строчку. Чемпион Европы - сборная Португалии - потеряла одну позицию и идет седьмой.

Самый существенный рывок совершила Боливия, поднявшаяся сразу на 35 строчек - со 110-го места на 75-е. Наибольшее падение в рейтинге у Центральноафриканской ресублики - также 35 строчек (с 87-го места на 122-е).

Рейтинг ФИФА

Положение на 15 сентября

1 (1*). Аргентина - 1646

2 (2). Бельгия - 1369

3 (4). Германия - 1347

4 (3). Колумбия - 1323

4 (9). Бразилия - 1323

6 (5). Чили - 1284

7 (6). Португалия - 1228

8 (7). Франция - 1188

9 (12). Уругвай - 1173

10 (11). Уэльс - 1161...

38 (38). РОССИЯ - 685

* - положение в предыдущем рейтинге