Россия опустилась на рекордно низкое 64-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место в рейтинге ФИФА. В своем последнем контрольном матче подопечные Станислава Черчесова разгромили "Динамо" со счетом 3:0.

Первой в рейтинге стала Германия, на вторую строчку опустилась Бразилия. Португалия сместила Аргентину с третьего места.

Отметим, что позиция россиян в рейтинге ФИФА связана в том числе с тем, что сборная, как хозяйка чемпионата мира-2018, не проводит официальных матчей после Евро-2016, а за товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.



Рейтинг ФИФА:



1. (2*) Германия – 1606 очков



2. (1) Бразилия – 1590



3. (4) Португалия – 1386



4. (3) Аргентина – 1325



5. (9) Бельгия – 1265



6. (7) Польша – 1250



7. (4) Швейцария – 1210



8. (10) Франция – 1208



9. (7) Чили – 1195



10. (8) Колумбия – 1191...



64. (62) РОССИЯ – 558

* - положение в предыдущем рейтинге