Россия опустилась на рекордно низкое 64-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место в рейтинге ФИФА. В своем последнем контрольном матче подопечные Станислава Черчесова разгромили "Динамо" со счетом 3:0.
Первой в рейтинге стала Германия, на вторую строчку опустилась Бразилия. Португалия сместила Аргентину с третьего места.
Отметим, что позиция россиян в рейтинге ФИФА связана в том числе с тем, что сборная, как хозяйка чемпионата мира-2018, не проводит официальных матчей после Евро-2016, а за товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.
Рейтинг ФИФА:
1. (2*) Германия – 1606 очков
2. (1) Бразилия – 1590
3. (4) Португалия – 1386
4. (3) Аргентина – 1325
5. (9) Бельгия – 1265
6. (7) Польша – 1250
7. (4) Швейцария – 1210
8. (10) Франция – 1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия – 1191...
64. (62) РОССИЯ – 558
* - положение в предыдущем рейтинге
NEW #FIFARANKING– FIFA.com (@FIFAcom) 14 сентября 2017 г.
🇩🇪🔝
🇵🇹&🇧🇪 into top 5⃣
🇵🇪@SeleccionPeru, @NorthernIreland & 🇸🇾Syria reach all-time highs 💪
ℹ️👉https://t.co/WBTgrGqed1 pic.twitter.com/xIumGLw90N
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
Монте-Кристо(Мститель) .
Сборная Эрефии все ближе к своему настоящему месту. И дело не в Динамо. А в том, что она проигрывала тем и играла в ничью с теми, кто находится на рубеже второй сотни. Кстати, лет через 5-7 и сборная Эрефии будет во второй сотне. Пока еще не дно. Радуйтесь.
11:38
mikeV
Надо было Динамо обыгрывать 7:0 - может, тогда удержали бы 62-е место...
11:32
Andrewxyz
С Газмясом сыграют и опустятся в 8-й десяток.
11:27
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Хе--хе..... ЭТО , наверное, после ""разгрома "динамо""?????
11:20
shpasic
с сборная Динамо на каком месте?
11:18