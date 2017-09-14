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11:12 | Футбол — Сборная России

Россия опустилась на рекордно низкое 64-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место в рейтинге ФИФА. В своем последнем контрольном матче подопечные Станислава Черчесова разгромили "Динамо" со счетом 3:0.

Первой в рейтинге стала Германия, на вторую строчку опустилась БразилияПортугалия сместила Аргентину с третьего места.

Отметим, что позиция россиян в рейтинге ФИФА связана в том числе с тем, что сборная, как хозяйка чемпионата мира-2018, не проводит официальных матчей после Евро-2016, а за товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.

Рейтинг ФИФА: 

1. (2*) Германия – 1606 очков

2. (1) Бразилия – 1590

3. (4) Португалия – 1386 

4. (3) Аргентина – 1325

5. (9) Бельгия – 1265

6. (7) Польша – 1250 

7. (4) Швейцария – 1210 

8. (10) Франция – 1208 

9. (7) Чили – 1195

10. (8) Колумбия – 1191...

64. (62) РОССИЯ – 558

* - положение в предыдущем рейтинге

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Монте-Кристо(Мститель) .

Сборная Эрефии все ближе к своему настоящему месту. И дело не в Динамо. А в том, что она проигрывала тем и играла в ничью с теми, кто находится на рубеже второй сотни. Кстати, лет через 5-7 и сборная Эрефии будет во второй сотне. Пока еще не дно. Радуйтесь.

11:38

mikeV

Надо было Динамо обыгрывать 7:0 - может, тогда удержали бы 62-е место...

11:32

Andrewxyz

С Газмясом сыграют и опустятся в 8-й десяток.

11:27

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Хе--хе..... ЭТО , наверное, после ""разгрома "динамо""?????

11:20

shpasic

с сборная Динамо на каком месте?

11:18