Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, Бразилия - первая

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. В предыдущем рейтинге команда занимала 60-ю строчку, а до этого – также 61-е место, что является рекордно низким показателем. Напомним, что лучший результат сборной России в рейтинге ФИФА – третье место в 1996 году.
В топ-12 по сравнению с предыдущим рейтингом произошло несколько изменений. На первое место поднялась Бразилия, а Аргентина стала второй. Отметим, что Бразилия стала первой командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира 2018 года через отборочный турнир.
Тройку лидеров в рейтинге ФИФА замыкает Германия. Бельгия, которая недавно сыграла вничью с Россией (3:3) в товарищеском матче, опустилась на две строчки и теперь занимает седьмое место. На пятую строчку поднялась Колумбия.
Рейтинг ФИФА
Положение на 6 апреля
1 (2*). Бразилия – 1661
2 (1). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили – 1403
5 (7). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (5). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (11). Швейцария – 1212
10 (10). Испания – 1204
11 (12). Польша – 1183
12 (15). Италия – 1165...
61 (60). РОССИЯ – 561
* – положение в предыдущем рейтинге ФИФА
⬆️🇧🇷– FIFA.com (@FIFAcom) 6 апреля 2017 г.
⬇️🇦🇷
Brazil No1⃣ in the #FIFARanking for the first time in 7⃣ years 🙌https://t.co/6UTJ9Bncfh pic.twitter.com/66JAq8eSzp
van der sar
Не переживайте,мужики... Зато по количеству абортов и уровню коррупции мы среди первых. Тоже есть чем гордиться.
12:01
баламошка
Теперь можно будет гордо называть сборную России "тёмной лошадкой".
11:53
Митяй Антибомж
Гыы)) Чётко под Узбекистаном идём )) На очереди Албания, Армения, Гаити, Гондурас, Кюрасао, Ямайка, Гвинея и Уганда ))
11:51
Митяй Антибомж
pushgun, +100500. Взять хотя бы пару позиций из первой десятки: Колумбия - пятая, Швейцария - девятая. Значит ли это, что они хотя бы на бумаге сильнее, к примеру, Англии, Испании, Хорватии, Италии? Смех ))
11:46
Kubannnec
А, даже уже на 68. Так вообще бояться нечего.
11:41
Kubannnec
Расслабьтесь, Гондурас аж на 65 месте, до него нам ещё далеко!
11:39
BATAMAN
Хорошо идем!
11:29
pushgun
Что с того, что в 1996 в рейтинге Россия была на 3 месте??? Значит ли это, что мы были не слабее Германии, Франции, Италии, Англии, Бельгии или Аргентины, Бразилии, Уругвая. Значит ли этот рейтинг, что Россия без труда могла обыграть Чехию, Хорватию, Парагвай, Чили? Рейтинг не значит ровным счетом НИЧЕГО. А где место нашей сборной любой болельщик может определить посмотрев пару игр и без помощи рейтинга.
11:23