Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, Бразилия - первая

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. В предыдущем рейтинге команда занимала 60-ю строчку, а до этого – также 61-е место, что является рекордно низким показателем. Напомним, что лучший результат сборной России в рейтинге ФИФА – третье место в 1996 году.

В топ-12 по сравнению с предыдущим рейтингом произошло несколько изменений. На первое место поднялась Бразилия, а Аргентина стала второй. Отметим, что Бразилия стала первой командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира 2018 года через отборочный турнир.

Тройку лидеров в рейтинге ФИФА замыкает Германия. Бельгия, которая недавно сыграла вничью с Россией (3:3) в товарищеском матче, опустилась на две строчки и теперь занимает седьмое место. На пятую строчку поднялась Колумбия.

Рейтинг ФИФА

Положение на 6 апреля

1 (2*). Бразилия – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1403

5 (7). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (5). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (11). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204

11 (12). Польша – 1183

12 (15). Италия – 1165...

61 (60). РОССИЯ – 561

* – положение в предыдущем рейтинге ФИФА