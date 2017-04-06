11:03 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, Бразилия - первая

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Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. В предыдущем рейтинге команда занимала 60-ю строчку, а до этого – также 61-е место, что является рекордно низким показателем. Напомним, что лучший результат сборной России в рейтинге ФИФА – третье место в 1996 году.

В топ-12 по сравнению с предыдущим рейтингом произошло несколько изменений. На первое место поднялась Бразилия, а Аргентина стала второй. Отметим, что Бразилия стала первой командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира 2018 года через отборочный турнир.

Тройку лидеров в рейтинге ФИФА замыкает ГерманияБельгия, которая недавно сыграла вничью с Россией (3:3) в товарищеском матче, опустилась на две строчки и теперь занимает седьмое место. На пятую строчку поднялась Колумбия.

Рейтинг ФИФА

Положение на 6 апреля

1 (2*). Бразилия – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1403

5 (7). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (5). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (11). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204

11 (12). Польша – 1183

12 (15). Италия – 1165...

61 (60). РОССИЯ – 561

* – положение в предыдущем рейтинге ФИФА

 

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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van der sar

Не переживайте,мужики... Зато по количеству абортов и уровню коррупции мы среди первых. Тоже есть чем гордиться.

12:01

баламошка

Теперь можно будет гордо называть сборную России "тёмной лошадкой".

11:53

Митяй Антибомж

Гыы)) Чётко под Узбекистаном идём )) На очереди Албания, Армения, Гаити, Гондурас, Кюрасао, Ямайка, Гвинея и Уганда ))

11:51

Митяй Антибомж

pushgun, +100500. Взять хотя бы пару позиций из первой десятки: Колумбия - пятая, Швейцария - девятая. Значит ли это, что они хотя бы на бумаге сильнее, к примеру, Англии, Испании, Хорватии, Италии? Смех ))

11:46

Kubannnec

А, даже уже на 68. Так вообще бояться нечего.

11:41

Kubannnec

Расслабьтесь, Гондурас аж на 65 месте, до него нам ещё далеко!

11:39

BATAMAN

Хорошо идем!

11:29

pushgun

Что с того, что в 1996 в рейтинге Россия была на 3 месте??? Значит ли это, что мы были не слабее Германии, Франции, Италии, Англии, Бельгии или Аргентины, Бразилии, Уругвая. Значит ли этот рейтинг, что Россия без труда могла обыграть Чехию, Хорватию, Парагвай, Чили? Рейтинг не значит ровным счетом НИЧЕГО. А где место нашей сборной любой болельщик может определить посмотрев пару игр и без помощи рейтинга.

11:23

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