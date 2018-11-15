Россия ни разу не выигрывала у сборной Германии

Сборная России ни разу не побеждала Германию в официальных играх.

До сих пор команды провели 6 матчей. 5 раз победу одерживала бундестим, в одной встрече была зафиксирована ничья – это произошло в 2005 году в Менхенгладбахе, игра завершилась со счетом 2:2.

Последний раз сборная России встречалась с Германией в 2010 году в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2010. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу немецкой сборной.

Для бундестим Россия – соперник, над которым была одержана самая крупная победа в истории команды. Это произошло в рамках Олимпийских игр в 1912 году. Встреча завершилась со счетом 16:0. Для россиян, в свою очередь, это поражение до сих пор самое крупное в истории.

В том матче форвард сборной Германии Готтфрид Фукс установил мировой рекорд, забив 10 голов в одном матче. Его достижение превзошли только в 2001 году – автралиец Арчи Томпсон забил 13 голов в игре с Американским Самоа в квалификации к чемпионату мира-2002.

Товарищеский матч между Германией и Россией пройдет 15-го ноября в Лейпциге. Начало – 22:45.

Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

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