Россия может сыграть с Румынией в Грозном или Махачкале

РФС готов рассмотреть вариант проведения товарищеского матча сборных России и Румынии на юге страны, в частности в Грозном или Махачкале. Об этом сообщил глава организации Виталий Мутко.
– Мы готовы рассматривать юг страны – Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.
Ранее руководитель РФС утверждал, что матч состоится в Казани. Встреча намечена на 14 ноября. В пятницу Мутко отметил, что российская сторона при организации предстоящей встречи будет учитывать погодные условия в столице Татарстана.
sb1006
видимо, только сейчас до них дошло, что 14 ноября в Казани может быть минус 15 и валить снег.
13:53
shpasic
видимо, в Казани серьёзные проблемы с газоном. может быть, Рубин в этом году там вообще не сыграет. будет на старом стадионе играть.
13:13