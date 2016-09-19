Россия может сыграть с Румынией в Грозном или Махачкале

РФС готов рассмотреть вариант проведения товарищеского матча сборных России и Румынии на юге страны, в частности в Грозном или Махачкале. Об этом сообщил глава организации Виталий Мутко.

– Мы готовы рассматривать юг страны – Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Ранее руководитель РФС утверждал, что матч состоится в Казани. Встреча намечена на 14 ноября. В пятницу Мутко отметил, что российская сторона при организации предстоящей встречи будет учитывать погодные условия в столице Татарстана.