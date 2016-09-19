12:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия может сыграть с Румынией в Грозном или Махачкале

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РФС готов рассмотреть вариант проведения товарищеского матча сборных России и Румынии на юге страны, в частности в Грозном или Махачкале. Об этом сообщил глава организации Виталий Мутко.

– Мы готовы рассматривать юг страны – Грозный и Махачкалу. Футболисты не должны мерзнуть, – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Ранее руководитель РФС утверждал, что матч состоится в Казани. Встреча намечена на 14 ноября. В пятницу Мутко отметил, что российская сторона при организации предстоящей встречи будет учитывать погодные условия в столице Татарстана.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160919/1087004156.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sb1006

видимо, только сейчас до них дошло, что 14 ноября в Казани может быть минус 15 и валить снег.

13:53

shpasic

видимо, в Казани серьёзные проблемы с газоном. может быть, Рубин в этом году там вообще не сыграет. будет на старом стадионе играть.

13:13

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Материалы других СМИ