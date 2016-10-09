13:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия – Коста-Рика: чей состав дороже

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Оскар РАМИРЕС. Фото "СЭ" Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ" Ориентировочный состав Коста-Рики. Фото "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Оскар РАМИРЕС. Фото "СЭ"
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Перед товарищеским матчем между сборными России и Коста-Рики "СЭ" сравнил стоимость стартовых составов команд.

Дороже оказалась команда Станислава Черчесова. Его стартовый состав стоит 49,5 миллиона евро. В то же время соперник оценивается в 42,55 миллиона евро.

Самым дорогим футболистом у России является полузащитник "Зенита" Олег Шатов (12 миллионов евро), а у костариканцев голкипер "Реала" Кейлор Навас (20 миллионов евро).

Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав Коста-Рики. Фото "СЭ"
Ориентировочный состав Коста-Рики. Фото "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Искремас

5 млн Полоз, 8- Смольников, 12- Шатов! Какой ужос! А мы ещё над английскими трансферами смеёмся.))) У нас здравый смысл и рядом не валялся. Лада калина по цене мерседеса.

15:13

баламошка

Ценность игроков сборной России указана в копейках.

15:10

Pablo_75

Половина цены Коста-Рики - Навас. А в поле у них четыре человека, которые стоят не миллионы, а сотни тысяч. Вот будет прикол если они нас обыграют.

14:56

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