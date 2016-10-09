Россия – Коста-Рика: чей состав дороже

Перед товарищеским матчем между сборными России и Коста-Рики "СЭ" сравнил стоимость стартовых составов команд.

Дороже оказалась команда Станислава Черчесова. Его стартовый состав стоит 49,5 миллиона евро. В то же время соперник оценивается в 42,55 миллиона евро.

Самым дорогим футболистом у России является полузащитник "Зенита" Олег Шатов (12 миллионов евро), а у костариканцев голкипер "Реала" Кейлор Навас (20 миллионов евро).

Ориентировочный состав сборной России. Фото "СЭ"