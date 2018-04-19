18:13 19 апреля | Футбол — Сборная России

Россия и Турция сыграют на стадионе ЦСКА

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Российский футбольный союз определился с местом проведения контрольного матча между сборными России и Турции, который состоится 5 июня в Москве. Эта игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арене". Время начала встречи, а также информация о билетной программе станут известно позднее.

Ранее возможным местом проведения этой встречи назывался реконструируемый стадион "Динамо".

Напомним, что сборная России 18 мая в Новогорске начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира-2018. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в австрийском Нойштифте, на 30 мая запланирован контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206536

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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вадим краснодар

жду интересных баннеров ..

21:59 19 апреля

Mark deFossen77

ДайтеЧерчесову поработать!

20:16 19 апреля

Andrewxyz

Австрийском Нойштифте. Такие козлы должны в Мурманске тренироваться. А будут результаты можно и поюжнее тогда.

18:57 19 апреля

rusfed 2.0

Ну не зря же Гинер в исполком РФС входит и казначействует там. А кучу новеньких стадионов тестировать - лишнее

18:35 19 апреля

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