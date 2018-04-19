Россия и Турция сыграют на стадионе ЦСКА

Российский футбольный союз определился с местом проведения контрольного матча между сборными России и Турции, который состоится 5 июня в Москве. Эта игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арене". Время начала встречи, а также информация о билетной программе станут известно позднее.

Ранее возможным местом проведения этой встречи назывался реконструируемый стадион "Динамо".

Напомним, что сборная России 18 мая в Новогорске начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира-2018. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в австрийском Нойштифте, на 30 мая запланирован контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке.