Россия и Румыния сыграют мячом Кубка конфедераций

Мяч Кубка конфедераций "Красава" впервые будет использован в товарищеском матче между сборными России и Румынии, информирует пресс-служба ФИФА. Данная встреча состоится 15 ноября в Грозном, начало игры - в 19.00 по московскому времени. Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

На матч Россия - Румыния проданы почти все билеты