13:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия и Румыния сыграют мячом Кубка конфедераций

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Мяч Кубка конфедераций "Красава" впервые будет использован в товарищеском матче между сборными России и Румынии, информирует пресс-служба ФИФА. Данная встреча состоится 15 ноября в Грозном, начало игры - в 19.00 по московскому времени. Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

На матч Россия - Румыния проданы почти все билеты 

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/confederationscup/news

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrewxyz

Надеюсь сольют разгромно! Румыния, гоу, гоу!!!

14:30

футбол_2018

Я бы им тряпочный дал! Пусть попинают!

13:42

футбол_2018

Этой сбродной уже ничто не поможет!!Дно пройдено-далее пустота и КОСМОС!!!

13:41

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