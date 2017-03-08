Россия и Чили сыграют на стадионе ЦСКА или в Черкизове

Товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет на стадионе "Локомотив" или на "ВЭБ Арене". Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

– Выбираем между "Локомотивом" и стадионом ЦСКА ("ВЭБ– Арена"), – цитирует ТАСС Мутко. – Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.



Сборную ждут две роскошные игры, два хороших спарринга. Мы делаем все, чтобы команда подготовилась достойным образом. Все четыре ближайших соперника очень приличные.

Напомним, сегодня стало известно, что 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" со сборной Венгрии. 9 июня, Россия в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее. Два ближайших контрольных матча сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот-д'Ивуара и Бельгии.