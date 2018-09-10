21:00 | Футбол — Сборная России

Россия - Чехия: видео голов

10 сентября. Ростов-на-Дону. Россия - Чехия - 5:1. Крупная победа! Фото Александр Федоров, "СЭ"
10 сентября. Ростов-на-Дону. Россия - Чехия - 5:1. Крупная победа! Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сборная России по футболу победила команду Чехии в товарищеском матче в Ростове-на-Дону. Контрольная игра на стадионе чемпионата мира-2018 "Ростов Арена" в понедельник, 10 сентября, закончилась со счетом 5:1.

Авторами трех мячей в первом тайме стали Алексей Ионов (дубль, второй мяч – с пенальти) и Антон Заболотный (голевой передачей отметился голкипер Андрей Лунев).

Во второй половине чехи провели ответный мяч – отличился Томаш Соучек. У россиян еще два гола забили Александр Ерохин и Дмитрий Полоз (оба – после передач Константина Рауша).

Алексей Ионов, 8 – 1:0

Антон Заболотный, 24 – 2:0

Алексей Ионов, 29 – с пенальти – 3:0

Томаш Соучек, 74 – 3:1

Александр Ерохин, 78 – 4:1

Дмитрий Полоз, 83 – 5:1

Россия - Чехия

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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