Россия - Чехия: видеообзор матча

Сборная России по футболу в товарищеском матче в Ростове-на-Дону победила команду Чехии. Игра на стадионе "Ростов Арена", который принимал встречи чемпионата мира-2018, завершилась со счетом 5:1.

Дубль в составе команды Станислава Черчесова в первом тайме оформил Алексей Ионов, еще один мяч до перерыва провел Антон Заболотный (передачей отметился Андрей Лунев). Во второй 45-минутке на гол Томаша Соучека россияне ответили еще двумя точными ударами - после передач Константина Рауша забивали Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Контрольный матч с чехами стал второй игрой России этой осенью. В первой встрече после ЧМ-2018 команда Черчесова в пятницу, 7 сентября, в гостях победила Турцию - 2:1 в Трабзоне. Этот матч был дебютным для сборной в Лиге наций, новом турнире УЕФА.