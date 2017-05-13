Роналдинью: "Мариу Фернандесу повезло, что его приглашают в сборную России"

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью, прибывший в Казань для открытия парка Кубка конфедераций-2017, отметил, что возобновлять карьеру не намерен и комфортно чувствует себя в роли посла футбола. Также Роналдинью высоко оценил навыки защитника ЦСКА Мариу Фернандеса.

– За сборную России будет играть Мариу Фернандес. Вы знаете это игрока?

– Мариу – прекрасный игрок. Ему повезло, что его приглашают в сборную России. Я желаю ему удачи.

– Когда ждать вашего прощального матча?

– Я проведу прощальный матч. Это будет не одна игра, а целая серия. Матчи будут в тех командах, где я играл.

– Не думаете вернуться в футбол?

– В каждом городе меня встречают очень тепло. И везде предлагают вернуться в футбол. Но я свое уже отыграл. Сейчас я старый (улыбается). Я вижу себя послом футбола. Мне комфортно в этом качестве.

– За кого будете болеть на Кубке конфедераций?

– Буду болеть за красивые матчи.

– Кто сейчас может "подвинуть" с футбольного Олимпа Месси и Криштиану Роналду?

– Сейчас выделяются оба. Но я считаю, что скоро Неймар займет их место. У него огромный талант. (Артур ЕНИКЕЕВ)