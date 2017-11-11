19:09 | Футбол — Сборная России

Ромеро посоветовал де Хеа следить за Кокориным

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Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча против России (1:0) выделил в составе соперника нападающего Александра Кокорина. Голкипер отметил, что посоветует своему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа следить за форвардом "Зенита" во время товарищеской встречи Россия – Испания, которая пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

– Мой совет де Хеа? Следи за номером девять! – сказал Ромеро. – Это самый опасный у русских. Кокорин, да? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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вэняляйнэн

Чтож, может тогда другие наши игроки получат больше возможностей.

19:13