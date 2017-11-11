Ромеро посоветовал де Хеа следить за Кокориным

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после товарищеского матча против России (1:0) выделил в составе соперника нападающего Александра Кокорина. Голкипер отметил, что посоветует своему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа следить за форвардом "Зенита" во время товарищеской встречи Россия – Испания, которая пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

– Мой совет де Хеа? Следи за номером девять! – сказал Ромеро. – Это самый опасный у русских. Кокорин, да? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина