10:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Зобнин: "Я очень разочарован"

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Понедельник. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. В борьбе Роман ЗОБНИН (№11).Сборная: разгром под крики боли

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций-2017. По итогам медицинского обследования у хавбека диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава.

- Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, - сказал Зобнин.

Напомним, что 23-летний россиянин получил травму в контрольном матче со сборной Венгрии (3:0).

На 31-й минуте матча левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу, и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна.

По информации "СЭ", футболисту нужна операция. В ближайшее время он должен отправиться в одну из европейских клиник. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода. (Сергей ЕГОРОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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nosofjaroslav18

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11:39

SportsMan

РОМАН, держись! Такое в жизни случается. Причём со многими людьми. Ты ещё молод, всё срастётся. А талант и серьёзное отношение к делу после выздоровления, помогут вернуть форму.

11:37