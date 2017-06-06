Роман Зобнин: "Я очень разочарован"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций-2017. По итогам медицинского обследования у хавбека диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок коленного сустава.
- Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, - сказал Зобнин.
Напомним, что 23-летний россиянин получил травму в контрольном матче со сборной Венгрии (3:0).
На 31-й минуте матча левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу, и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна.
По информации "СЭ", футболисту нужна операция. В ближайшее время он должен отправиться в одну из европейских клиник. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода. (Сергей ЕГОРОВ)
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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nosofjaroslav18
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11:39
SportsMan
РОМАН, держись! Такое в жизни случается. Причём со многими людьми. Ты ещё молод, всё срастётся. А талант и серьёзное отношение к делу после выздоровления, помогут вернуть форму.
11:37