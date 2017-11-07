Роман Зобнин: "У Аргентины сильные игроки, но это ничего не значит"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин сказал, что хочет сфотографироваться с Лионелем Месси, когда встретится с ним перед контрольным матчем между сборными России и Аргентины. Хавбек назвал южноамериканцев сильным соперником.

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

- В сборной Аргентины играют сильные футболисты, но это ничего не значит, - сказал Зобнин во время прямого эфира в Инстаграме. - Есть примеры, когда команды без звезд показывали хорошие результаты. Испания - тоже сильная, входит в десятку лучших. Опасаться в ее составе нужно всех. Будет интересно посмотреть себя на уровне таких команд.

- В сборной уже решили, кому после матча достанется футболка Месси?

- Не знаю. Наверное, ребята уже договорились.

- Что сделаете, когда окажетесь перед ним?

- Сфотографируюсь.

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу