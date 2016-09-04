Роман Зобнин: "Приятно вернуться на старую базу в Новогорск"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин надеется сыграть в товарищеском матче с Ганой. Также хавбек отметил прекрасную атмосферу в национальной команде, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Тренеры уже рассказали вам о сопернике?

– Сегодня будет разбор. Будем смотреть. Какие-то моменты Станислав Саламович говорил на тренировке.

– 6 сентября будете в основе?

– Спросите тренера, я не знаю.

– Может по тренировкам чувствуете?

– Мне бы хотелось сыграть с Ганой. Сколько тренеры дадут минут, столько с большим удовольствием проведу на поле.

– В сборной уже освоились?

– Да, со многими познакомился, чувствую себя прекрасно в национальной команде.

– Состав сильно обновился. Какая обстановка внутри команды?

– Все прекрасно и хорошо. Обстановка рабочая, готовимся к матчу.

– Как вам возвращение в Новогорск, экскурсии водили?

– Приятно на свою старую базу вернуться.

– Поселились в свой номер?

– Мы здесь не живем.