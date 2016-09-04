Роман Зобнин: "Приятно вернуться на старую базу в Новогорск"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин надеется сыграть в товарищеском матче с Ганой. Также хавбек отметил прекрасную атмосферу в национальной команде, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Тренеры уже рассказали вам о сопернике?
– Сегодня будет разбор. Будем смотреть. Какие-то моменты Станислав Саламович говорил на тренировке.
– 6 сентября будете в основе?
– Спросите тренера, я не знаю.
– Может по тренировкам чувствуете?
– Мне бы хотелось сыграть с Ганой. Сколько тренеры дадут минут, столько с большим удовольствием проведу на поле.
– В сборной уже освоились?
– Да, со многими познакомился, чувствую себя прекрасно в национальной команде.
– Состав сильно обновился. Какая обстановка внутри команды?
– Все прекрасно и хорошо. Обстановка рабочая, готовимся к матчу.
– Как вам возвращение в Новогорск, экскурсии водили?
– Приятно на свою старую базу вернуться.
– Поселились в свой номер?
– Мы здесь не живем.