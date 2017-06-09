Роман Зобнин: "Нынешняя сборная России пытается играть в обороне более организовано"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, который из-за травмы не сможет сыграть на Кубке конфедераций-2017, подчеркнул, что национальная команда стала уделять больше внимания обороне. По его словам, при Станиславе Черчесове россияне сконцентрированы на игре на ноль.

- Прагматична ли нынешняя сборная России? Я не могу сравнивать команды, - сказал Зобнин в эфире программы "Все на футбол". - Если говорить о нынешнем составе, то мы пытаемся более организовано играть в обороне, играть на ноль. На каждой тренировке наигрывали связки. А впереди у нас сильные нападающие, которые должны решать моменты. В каждой встрече возникают возможности, которые нужно реализовывать.

Напомним, что 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности, из-за чего пропустит Кубок конфедераций-2017.