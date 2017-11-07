Роман Зобнин: "Не ждал вызова в сборную"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин считает, что интерес к его персоне в последние дни связан с тем, что его фамилия попала в список игроков, которые готовятся к контрольным матчам против Аргентины и Испании. Хавбек признался что не ждал от Станислава Черчесова приглашения в команду.

– Честно, не ждал вызова в сборную, – сказал Зобнин во время прямого эфира в своем Инстаграме. - Если вспомнить прошлый сбор, тогда я тоже приезжал и тренировался с командой. Ничего не поменялось. Играть я не буду. Просто ажиотаж вызвала моя фамилия в списке игроков сборной.

Стало ли отношение к сборной лучше после Кубка конфедераций? Мне тяжело судить, не был в тот период в команде. если говорить в целом. Мое мнение – команда в каждом матче выходит и борется. Если она бьется, болельщики должны поддерживать сборную.

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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