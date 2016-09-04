13:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Зобнин: "Не сказал бы, что мы с Тарасовым схожи"

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин после утренней тренировки отметил, что на нем не сказалось отсутствие травмированного Дмитрия Тарасова, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Тяжелая была тренировка?

– Нет. Были игровые упражнения, наигрывали определенные моменты, тактику, готовились к матчу с Ганой.

– Из-за травмы выбыл Дмитрий Тарасов, игрок, схожий с вами по амплуа. В связи с этим вам задания дают более оборонительные?

– Не сказал бы, что мы с ним схожи. Я играю чуть выше, box to box. На мне не сказалось никак его отсутствие. Ничего не изменилось.

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