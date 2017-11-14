Роман Зобнин: "На чемпионате мира проверю свои силы и посмотрю, готов ли я ехать в европейский чемпионат"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что для него было очень важно получить недавний вызов в сборную от Станислава Черчесова. Хавбек подчеркнул, что тренировки под руководством наставника национальной команды похожи на те, что были в "Динамо".

– У многих были вопросы о том, зачем вызывать Зобнина, хотя он пока не играет. Что вам дает этот сбор?

– Я участвовал в отработке тактических моментах, которые были на сборе. Что-то я уже вспомнил, что-то вспоминаю. Плюс теоретические разборы тактики, общение с ребятами. С кем-то я впервые познакомился, например, с Далером Кузяевым. Для меня это очень важно: пообщаться с ребятами, вспомнить тактику, разобрать матчи сборной, например, с Ираном.

– В чем для вас может быть мотивация на мартовские матчи сборной, на матчи до чемпионата мира? Кроме самого факта игры. В чем вызов?

– До моей травмы было много разговоров о переходе в европейские клубы. Хочу сейчас набрать форму, которая у меня была в чемпионском сезоне, и проверить свои силы на фоне серьезных соперников. Готов ли я ехать в европейский чемпионат и играть там.

– Насколько у Станислава Черчесова изменились подходы тактики в сборной России по сравнению с работой в "Динамо"?

– Похоже все. Мы делаем знакомые упражнения. Нельзя сказать, что это копия "Динамо". Есть конкретный соперник. У каждого соперника свои минусы и плюсы. Соответственно, мы изучаем соперника и подстраиваемся.