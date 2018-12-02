Роман Зобнин: "Группа достаточно ровная. Можно выделить Шотландию, Россию и Бельгию"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин оценил итоги жеребьевки группового турнира чемпионата Европы-2020.

– Жеребьевку смотрел в Риме в клинике, у себя в комнате, – цитирует Твиттер сборной России Зобнина. – В принципе, достаточно ровная группа. Можно выделить три команды – Шотландию, Россию и Бельгию. Помню матч с "Глазго Рейнджерс" на выезде, было очень тяжело играть.

Болельщики очень сильно гонят команду вперед, поэтому в Шотландии придется непросто. Да и вообще, сейчас со всеми соперниками тяжело играть, все умеют играть в футбол. Нужно на каждого настраиваться по-максимуму, выходить и выкладываться на сто процентов.

Думаю, проходных матчей не будет ни с одной сборной. Прежде всего, нужно обращать внимание на себя, свою игру. Что касается самой тяжелой группы, то наверное это та, в которой сыграют Германия и Голландия.

Команда Станислава Черчесова попала в группу I, где сыграет со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

В финальный турнир выйдут 20 команд, успешно сыгравших отборочные встречи: по две из каждой группы – победительница и занявшая второе место. Кроме того, еще четыре путевки УЕФА распределит через Лигу наций-2018/20.

Результаты жеребьевки группового турнира Чемпионата Европы-2020 можно посмотреть здесь

Отбор на Евро-2020. "Группа жизни" и "группа смерти" для сборной России