Роман Зобнин: "Глушакову пора отдохнуть"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" признался, что был рад вызову в сборную России на первый учебно-тренировочный сбор под руководством Станислава Черчесова. Также он отметил, что его одноклубника Дениса Глушакова не включили в заявку из-за того, что у хавбека почти не было отпуска.

– Сейчас перед оглашением заявки сборной появилось предчувствие, что свою фамилию в ней увидите?

– Вы знаете, я отношусь как к факту. Играю, тренируюсь. Если проявлю себя, то тренерский штаб обратит внимание.

– Глушакова, в отличие от вас, в списке не оказалось. Удивились?

– (Улыбается). Ему отдохнуть пора. У Дениса совсем не было отпуска. Приехал после Euro – и сразу на сбор "Спартака". Думаю, невызов связан именно с этим.

– Быстро удалось абстрагироваться от клубных дел в сборной? Или эмоции от победы в Каспийске были сильными?

– В понедельник, чего скрывать, душа радовалась. Отошел не до конца. Мы ведь еще и вернулись в Москву в 4 утра, а к 12 уже надо было в отель заехать. Так что почти не спал. Но дальше никакой эйфории не будет – полностью сконцентрируюсь на сборной. (Михаил ГОНЧАРОВ)