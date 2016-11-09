Роман Зобнин: "Черчесов открыл мне дорогу в большой футбол. Благодарен ему"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин в преддверии товарищеского матча с Катаром тепло отозвался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Приехали за три дня до матча, так что у нас было достаточно времени, чтобы освоиться тут, – сказал Зобнин. – Да, после Томска немного необычно. Разница большая – 45 градусов. Но трех дней достаточно, чтобы быть в полных кондициях.

– Что для вас значит то, что Черчесов тренирует сборную?

– Станислав Саламович открыл мне дорогу в большой футбол. Очень благодарен ему.