18:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Зобнин: "Черчесов открыл мне дорогу в большой футбол. Благодарен ему"

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Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин в преддверии товарищеского матча с Катаром тепло отозвался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Приехали за три дня до матча, так что у нас было достаточно времени, чтобы освоиться тут, – сказал Зобнин. – Да, после Томска немного необычно. Разница большая – 45 градусов. Но трех дней достаточно, чтобы быть в полных кондициях.

– Что для вас значит то, что Черчесов тренирует сборную?

– Станислав Саламович открыл мне дорогу в большой футбол. Очень благодарен ему.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Кузьмич-Кузьмич

Во, блин. А про Петреску он забыл. А с румыном он в сборной дебютировал.

18:56

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