Роман Шишкин: "Необходимо показать свой уровень, чтобы тренер сборной был доволен"

Защитник "Краснодара" и сборной России Роман Шишкин рад тому, что попал в расширенный список национальной команды на Кубок конфедераций.

– Доволен, что оказался в этом списке. Любой футболист всегда рад, когда оказывается в сборной России, – сказал Шишкин. – Буду делать все, чтобы оказаться в числе тех, кто будет принимать участие в Кубке конфедераций. Необходимо показать свой уровень, чтобы тренер был доволен.

– Вы только восстановились после травмы. Готовы выйти на поле в оставшихся двух матчах?

– Готов. Я только третий день работаю в общей группе. По физическим кондициям я готов полностью, но решать, буду ли играть, должен тренер. (Сергей АСТАХОВ)

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