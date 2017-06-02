Роман Шишкин: "К игре с Венгрией должны подойти на фоне нагрузки"

Защитник сборной России Роман Шишкин подчеркнул, что подготовка к Кубку конфедераций-2017 идет по плану, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По его словам, к товарищеской игре с Венгрией, которая состоится 5 июня, команда должна подойти на фоне физической нагрузки.

– Хороший микроцикл прошли, где были нагрузки и тактические упражнения. В субботу – отъезд в Венгрию, так что все идет по плану, – сказал Шишкин. – К игре с Венгрией должны подойти на фоне нагрузки.

– В пятницу была игровая тренировка. Как прошла?

– Была нагрузка. Не просто бегали по кругу, а с мячами – интересно. Подобное идет на пользу футболистам.

– Большую часть тренировок вы вроде бы провели на месте центрального защитника.

– На этом сборе – да. Но до этого я на разных позициях пробовался. В схеме с пятью защитниками я один из центральных – либо правый, либо левый.

– Будут ли команде объяснять изменения в судействе?

– Пока не объясняли. Помню, перед чемпионатом Европы нас собрали и рассказывали о новых правилах, о том, как надо действовать, чтобы не было желтых и красных карточек. Может быть, перед Кубком конфедераций будет такое же собрание.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

