Роман Шишкин: "Для Черчесова главное, чтобы футболист знал свое дело"

Защитник сборной России Роман Шишкин в преддверии товарищеского матча против Коста-Рики отметил, что готов сыграть на любой позиции, которую определит тренер. По словам футболиста, с каждым днем команда укрепляет игровые связи.

– Я готов сыграть и в четыре, и в пять защитников, мы наигрываем разные варианты, – приводит ТАСС слова Шишкина. – Тренер пробует каждого игрока на разных позициях, варьирует состав – для этого мы и тренируемся. Я не знаю, какую схему выберет завтра Черчесов, но я всегда готов выйти и сыграть на любой позиции, на которой мне скажет главный тренер.

Я знаю Черчесова еще по работе со "Спартаком". Для него самое главное, чтобы футболист знал свое дело, понимал задачу и чувствовал ответственность. Если ты что-то делаешь, то должен делать это на 100 процентов. Станислав Саламович умеет ставить командную игру. С каждым днем мы узнаем друг друга лучше, учимся чему– то новому и вместе движемся к одной цели.

