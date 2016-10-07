19:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Шишкин: "Черчесов умеет ставить игру и не зря достиг уровня тренера сборной России"

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Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о том, как ему работается под руководством Станислава Черчесова. Контрольный матч Россия – Коста-Рика состоится 9 октября на новой арене "Краснодара".

– Я работал с Черчесовым в "Спартаке", так что мне знакома его работа. Он умеет ставить игру и не зря достиг уровня главного тренера сборной", – приводит ТАСС слова Шишкина. – До этого было два дня, получили хорошую нагрузку – физическую и тактическую. Сегодня был разгрузочный день, "поставили голову на место", больше уделяли время тому, как будем играть в обороне и выходить в атаку. Мы всегда пытаемся отталкиваться от своей игры, понятно, что будем играть дома, будет контрольный матч, но у нас есть план на игру, специальные заготовки.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Nika11

Для Шишкина это лучшая сборная в мире- игрок среднего российского уровня,если не хуже.

20:50

баламошка

Если Шишкин в сборной, то это - ж... , а не сборная.

19:28

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