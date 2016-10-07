Роман Шишкин: "Черчесов умеет ставить игру и не зря достиг уровня тренера сборной России"

Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о том, как ему работается под руководством Станислава Черчесова. Контрольный матч Россия – Коста-Рика состоится 9 октября на новой арене "Краснодара".

– Я работал с Черчесовым в "Спартаке", так что мне знакома его работа. Он умеет ставить игру и не зря достиг уровня главного тренера сборной", – приводит ТАСС слова Шишкина. – До этого было два дня, получили хорошую нагрузку – физическую и тактическую. Сегодня был разгрузочный день, "поставили голову на место", больше уделяли время тому, как будем играть в обороне и выходить в атаку. Мы всегда пытаемся отталкиваться от своей игры, понятно, что будем играть дома, будет контрольный матч, но у нас есть план на игру, специальные заготовки.