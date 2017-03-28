08:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Широков: "Забросы на Бухарова - ущербная тактика для сборной России"

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Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову подвел итоги контрольного матча против Кот-д`Ивуара. Он критично отозвался о тактике подопечных Станислава Черчесова.

– Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны, – сказал Широков. – Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.

Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RoyalHunter

Широков увидел у нашей команды тактику ?????

10:33

Levbereg

Я болельщик РСМ, но Бухаров и Полоз откровенно слабее *(каждый индивидуально) пары Смолов и Дзюба. И тактики вообще не было видно со слонами. Кстати, с характером и мозгами Романа Николаича Широкова можно вырасти до уровня хорошего тренера.

09:31

ЮКИ

никогда бухарик Не был Значимым игроком!2 его успешных сезона в Р. целиком заслуга Чори Домингеса!как только их разлучили,так бухарик и встал!

09:13

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