Роман Широков: "Забросы на Бухарова - ущербная тактика для сборной России"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову подвел итоги контрольного матча против Кот-д`Ивуара. Он критично отозвался о тактике подопечных Станислава Черчесова.
– Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны, – сказал Широков. – Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.
Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом.
RoyalHunter
Широков увидел у нашей команды тактику ?????
10:33
Levbereg
Я болельщик РСМ, но Бухаров и Полоз откровенно слабее *(каждый индивидуально) пары Смолов и Дзюба. И тактики вообще не было видно со слонами. Кстати, с характером и мозгами Романа Николаича Широкова можно вырасти до уровня хорошего тренера.
09:31
ЮКИ
никогда бухарик Не был Значимым игроком!2 его успешных сезона в Р. целиком заслуга Чори Домингеса!как только их разлучили,так бухарик и встал!
09:13