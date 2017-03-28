Роман Широков: "Забросы на Бухарова - ущербная тактика для сборной России"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову подвел итоги контрольного матча против Кот-д`Ивуара. Он критично отозвался о тактике подопечных Станислава Черчесова.

– Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны, – сказал Широков. – Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.

Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом.