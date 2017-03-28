Роман Широков: "Я бы вызвал Кокорина и Денисова"

Экс-капитан сборной России Роман Широков отметил, что команде не хватает Игоря Денисова. Также он высказал уверенность в том, что Павел Мамаев и Александр Кокорин еще получат вызовы в сборную.

– Вас удивляет отсутствие в сборной Игоря Денисова?

– Удивляет. Вот только формирует состав главный тренер. Если не видит его, значит, не видит. Но в отборе к чемпионату Европы связка Дзагоев – Денисов очень хорошо себя проявила. Игорь сейчас в отличной форме, стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.

– Кто еще заслуживает вызова?

– Денисов заслуживает. А так вроде все на месте. Хотя я бы Кокорина еще вызвал, хоть к нему и критично относятся. Девяносто процентов, что он будет на Кубке конфедераций. Значит, надо наигрывать. Мамаева не вызвали, потому что полторы игры провел только. Еще пригласят. Вопросов к нему нет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)