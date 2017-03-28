Роман Широков: "Я бы вызвал Кокорина и Денисова"

Экс-капитан сборной России Роман Широков отметил, что команде не хватает Игоря Денисова. Также он высказал уверенность в том, что Павел Мамаев и Александр Кокорин еще получат вызовы в сборную.
– Вас удивляет отсутствие в сборной Игоря Денисова?
– Удивляет. Вот только формирует состав главный тренер. Если не видит его, значит, не видит. Но в отборе к чемпионату Европы связка Дзагоев – Денисов очень хорошо себя проявила. Игорь сейчас в отличной форме, стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.
– Кто еще заслуживает вызова?
– Денисов заслуживает. А так вроде все на месте. Хотя я бы Кокорина еще вызвал, хоть к нему и критично относятся. Девяносто процентов, что он будет на Кубке конфедераций. Значит, надо наигрывать. Мамаева не вызвали, потому что полторы игры провел только. Еще пригласят. Вопросов к нему нет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
shpasic
а как же Паша Погребняк? его бы не взял?
17:35
Alex 1488
А Широков дельную мысль высказал,нужно всех троих было вызвать. Кокорин,по привычке бы напился,Денисов поскандалил,а Мамаев на пару с женой учили бы всех как за сборную болеть надо. И тогда на унылое зрелище,которое наша сборная называет футболом обратили бы меньше внимания. А к скандалам сборная уже приучила!
17:17
цска 19781978
На дуэль
16:26
luna69
Ну давай Рома всех слабоумных вызовем, кальянщиков, Тарасова в майке с Путиным или Бузовой! Давай не превращать сборную в помойку!
16:23
serzheo
Че Рома, выпил с утра?))) Бывает))
16:14
waleriy
Кто такой широков чтобы давать советы, пригласи ты к себе в баню кокорина вместе с жирковым.
16:14