15:59 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Широков: "Я бы вызвал Кокорина"

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Экс-капитан сборной России Роман Широков отметил, что команде не хватает Игоря Денисова. Также он высказал уверенность в том, что Павел Мамаев и Александр Кокорин еще получат вызовы в сборную.

 
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– Вас удивляет отсутствие в сборной Игоря Денисова?

– Удивляет. Вот только формирует состав главный тренер. Если не видит его, значит, не видит. Но в отборе к чемпионату Европы связка ДзагоевДенисов очень хорошо себя проявила. Игорь сейчас в отличной форме, стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.

– Кто еще заслуживает вызова?

– Денисов заслуживает. А так вроде все на месте. Хотя я бы Кокорина еще вызвал, хоть к нему и критично относятся. Девяносто процентов, что он будет на Кубке конфедераций. Значит, надо наигрывать. Мамаева не вызвали, потому что полторы игры провел только. Еще пригласят. Вопросов к нему нет. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Че Рома, выпил с утра?))) Бывает))

16:14

waleriy

Кто такой широков чтобы давать советы, пригласи ты к себе в баню кокорина вместе с жирковым.

16:14

баламошка

Ты бы и проституток может в сборную вызвал, кто тебя знает. Хорошо, что ты не тренер. Форумчане СЭ - вот, кто главные тренеры сборной и оплот России))

16:13

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